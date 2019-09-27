Олег Винник принял участие в флешмобе "Всем мир" вместе со сторонниками Путина.

Олег Винник снялся в российском проекте и попал в базу "Миротворца" instagram.com/olegg.vynnyk

В четверг, 26 сентября, стало известно, что популярный украинский исполнитель Олег Винник принял участие в флешмобе “Всем мир“, который организовала российская группа “Мир 519“.

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Артист снялся в клипе группы вместе с известными российскими звездами. Большинство из них являются сторонниками президента Российской Федерации Владимира Путина. Так, инициативу “Всем мир“ поддержали Владимир Познер, Валерия, Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, Алексей Кортнев, Сосо Павлиашвили и другие.

Кроме того, Олег Винник в рамках проекта записал видеообращение, в котором выступил против войны. Отметим, что певец стал единственным участником акции “Всем мир“ из Украины.

После участия в российском проекте Олега Винника внесли в базу сайта “Миротворец“.Так, на сайте отметили, что Винник стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции.

“Участник российской пропагандистской антиукраинской акции #всеммир, направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину“, – говорится в сообщении.

Олег Винник попал в базу "Миротворца" myrotvorets.center

Напомним, ранее Олег Винник признался, кто его фотографирует во время отдыха.

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