Беременная Наталка Карпа медитирует над чипсами и колой

38-летняя певица Наталка Карпа поделилась интересными подробностями о первой беременности.

Известная певица Наталка Карпа в программе “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ запустила авторскую рубрику “Первенец в 38“, в которой каждую неделю будет открывать зрителям новые подробности и рассказывать об особенностях позднего материнства. На этой неделе артистка в сопровождении мужа Евгения Терехова побывала на УЗИ диагностике, где определили пол будущего ребенка.

Читай также: Наталка Карпа: “Я искренне склоняю голову перед женщинами, которые в один день успевают все“

В свои 38 лет певица Наталка Карпа ждет ребенка впервые. 25-я неделя беременности протекает хорошо – ребенок развивается правильно. Но артистка признается – были основания для беспокойства.

“Было довольно необычное состояние для меня, да и к тому же, живот стал очень твердым, скажу честно, я очень испугалась! Мне даже каждый шаг трудно давался – было неудобно и больно. Я позвонила врачу, а он объяснил, что это гипертонус матки“, – поделилась Наталка Карпа с журналистами “Ранок з Україною“.

Наталка Карпа с мужем пресс-служба

Такое бывает из-за перегрузки и стресса у будущей мамы. И хотя отрабатывать концерты ребенок позволяет, все же Наталка решила больше отдыхать. Певица хорошо себя чувствует почти все время, говорит – токсикоз беспокоил только на первых месяцах беременности, а сейчас разве что постоянно хочется есть.

“Если честно, мне постоянно хочется химии – чипсов, колы! Я просто сижу над этой банкой, медитирую, а затем – плюнула, пошла купила, выпила, и так хорошо стало!“ – смеясь, рассказала Наталка.

Наталка Карпа пресс-служба

Читай также: Ольга Сумская рассказала, кто ее спас после сложных родов

С мужем Евгением Тереховым певица уже третий раз посещает кабинет УЗИ-диагноста, и каждый раз малыш принимает довольно неудобное положение, скрывая свой пол. А будущие родители пока и сами не пришли к консенсусу относительно того, кого бы они больше всего хотели: Наталка мечтает о дочери, а Евгений ждет сына. Хотя пол малыша уже определен, родители об этом еще не знают – все скрыто в специальной коробочке.

“Кто же у нас будет: мальчик или девочка, мы узнаем на вечеринке. Я хочу пригласить всех друзей и близких, чтобы мы одновременно рассекретили пол нашего малыша!“, – рассказала Наталка Карпа в эфире канала “Украина“.

Смотрите программу “Ранок з Україною“ по будням в 6:30 на канале “Україна“.

Ранее Наталка Карпа поделилась действенными способами восстановления волос.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.