Ivan NAVI выпустил романтический клип на трек "Коли нема тебе"

Слушай музыкальную новинку от украинского исполнителя Ivan NAVI!

Известный украинский исполнитель Ivan NAVI, настоящее имя которого Иван Сяркевич, порадовал поклонников новым романтическим видео. 27-летний артист презентовал клип на песню “Коли нема тебе“.

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Премьера ролика состоялась 26 сентября на официальном Youtube-канале Ivan NAVI. Автором песни является Андрей Осадчук, а режиссером клипа стал Владимир Шурубура. В видео на трек “Коли нема тебе“ Иван предстал в образе пилота самолета.

“Кожен з нас мріє про небо, але у кожного в мріях воно своє, неповторне. Та всі успіхи і найвищі висоти, які ми досягаємо цінними є лише тоді, коли їх є з ким розділити. Небо дарує нам тисячі можливостей, людей і подій. Саме ми вибираємо те і тих, хто близькі нам по духу. Але для того, щоб зробити крок назустріч майбутньому - треба відпустити минуле, яке схоже на важкі парашути за нашими спинами - вони стримують, сковують і тягнуть назад. То ж, якщо ви побачили, що доля вам подарувала дорогоцінний діамант - знімайте з себе навіть найважчу ношу минулого. Тоді вибір для вас буде легким як пір'їнка, а кожен наступний крок лише вперед. Сміливо йдіть назустріч своєму щастю“, - прокомментировал артист в описании к видео.

Напомним, ранее Ivan Navi рассказал, какие девушки ему нравятся.

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