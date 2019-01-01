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Ivan NAVI выпустил романтический клип на трек "Коли нема тебе"

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Слушай музыкальную новинку от украинского исполнителя Ivan NAVI!
Ivan NAVI выпустил романтический клип на трек "Коли нема тебе"
Ivan NAVI выпустил романтический клип на трек "Коли нема тебе"
instagram.com/ivan_naviofficial

Известный украинский исполнитель Ivan NAVI, настоящее имя которого Иван Сяркевич, порадовал поклонников новым романтическим видео. 27-летний артист презентовал клип на песню “Коли нема тебе“.

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Премьера ролика состоялась 26 сентября на официальном Youtube-канале Ivan NAVI. Автором песни является Андрей Осадчук, а режиссером клипа стал Владимир Шурубура. В видео на трек “Коли нема тебе“ Иван предстал в образе пилота самолета.

“Кожен з нас мріє про небо, але у кожного в мріях воно своє, неповторне. Та всі успіхи і найвищі висоти, які ми досягаємо цінними є лише тоді, коли їх є з ким розділити. Небо дарує нам тисячі можливостей, людей і подій. Саме ми вибираємо те і тих, хто близькі нам по духу. Але для того, щоб зробити крок назустріч майбутньому - треба відпустити минуле, яке схоже на важкі парашути за нашими спинами - вони стримують, сковують і тягнуть назад. То ж, якщо ви побачили, що доля вам подарувала дорогоцінний діамант - знімайте з себе навіть найважчу ношу минулого. Тоді вибір для вас буде легким як пір'їнка, а кожен наступний крок лише вперед. Сміливо йдіть назустріч своєму щастю“, - прокомментировал артист в описании к видео.

Напомним, ранее Ivan Navi рассказал, какие девушки ему нравятся.

 

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Теги: Ivan NAVI
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Источник: Ivonа bigmir)net

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