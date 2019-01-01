Исполнитель дал эксклюзивное интервью в котором честно ответил на неудобные вопросы о потере родителей, и объяснил почему не идет в политику.

"Меня многие тогда осуждали": Винник расскажет в программе "ЖВЛ" о потере родителей пресс-служба

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Завтра в эксклюзивном интервью журналистам "ЖВЛ" на канале "1+1" кумир миллионов женщин Олег Винник откровенно расскажет, как переживает смерть родителей, и объяснит почему не пошел в политику.

Артист признался, что несмотря на бешеную популярность, не знает, что такое звездная болезнь:

Люди иногда приходят на концерты с катетером после инфаркта и ты думаешь: как можно легкомысленно относиться к этому и думать о себе. Человек пришел к тебе на концерт с катетером, поднялся на сцену, а потом пошел обратно в больницу ... есть над чем задуматься.

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Олег откровенно расскажет о потере родителей. Отец певца так ни разу и не посетил его концерт, а когда наконец собрался - не успел. В тот день Олег отыграл концерт, и только когда он закончился - узнал, что отец умер.

Когда я задумываюсь над тем днем, там была такая аура в концертном зале, вроде как в церкви, я чувствовал этот запах.

Вскоре певец потерял и мать, однако кумир миллионов вышел на сцену, потому что просто не мог отменить концерт, который ждало так много людей:

Меня многие осуждали за этот концерт, как я мог стоять на сцене, когда мать ушла на тот свет.

пресс-служба

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Уже завтра в 9:30 на “1+1“ эксклюзивно для "ЖВЛ" певец расскажет, что придает ему сил, и прокомментирует свой отказ идти в политику:

Если бы я захотел пойти в Верховную Раду, то я думаю было бы очень все положительно, я вижу эту любовь и преданность людей. Но это не легкомыслие.

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