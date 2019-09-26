Олег Винник принял участие в российском проекте "Всем мир" - видео

Украинский певец Олег Винник снялся в клипе российской группы "Мир 519".

Популярный украинский исполнитель принял участие в флешмобе под названием “Всем мир“, который организовала российская музыкальная группа “Мир 519“.

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Так, Винник записал видеобращение, в котором в белой футболке с логотипом акции выступил против войны.

“Я не хочу, щоби батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоби молоді дружини ставали вдовицями. І я не хочу, щоби страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоби навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Усім мир!“ – заявил певец в ролике.

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Кроме того, Олег принял участие в съемках клипа группы “Мир 519“. Вместе с украинским исполнителем в видео снялись французские (Мирей Матье), итальянские (Алессандро Сафина), и многие российские знаменитости - Валерий Сюткин, Нонна Гришаева, Валерия, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Зара, Тамара Гвердцители, Максим Аверин и другие.

Отметим, что некоторые из российских звезд, которые приняли участие в флешмобе “Всем мир“ ранее поддерживали политику Владимира Путина.

Напомним, ранее Олег Винник признался, кто его фотографирует во время отдыха.

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