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Олег Винник принял участие в российском проекте "Всем мир" - видео

Комментариев: 2
Украинский певец Олег Винник снялся в клипе российской группы "Мир 519".
Олег Винник принял участие в российском проекте "Всем мир" - видео
Олег Винник принял участие в российском проекте "Всем мир" - видео
instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский исполнитель принял участие в флешмобе под названием “Всем мир“, который организовала российская музыкальная группа “Мир 519“.

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Так, Винник записал видеобращение, в котором в белой футболке с логотипом акции выступил против войны.

“Я не хочу, щоби батьки оплакували своїх дітей. Я не хочу, щоби молоді дружини ставали вдовицями. І я не хочу, щоби страждали діти. Давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ, щоби навчитися любити, а не відбирати життя один в одного. Усім мир!“ – заявил певец в ролике.

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Кроме того, Олег принял участие в съемках клипа группы “Мир 519“. Вместе с украинским исполнителем в видео снялись французские (Мирей Матье), итальянские (Алессандро Сафина), и многие российские знаменитости - Валерий Сюткин, Нонна Гришаева, Валерия, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, Зара, Тамара Гвердцители, Максим Аверин и другие.

Отметим, что некоторые из российских звезд, которые приняли участие в флешмобе “Всем мир“ ранее поддерживали политику Владимира Путина.

Напомним, ранее Олег Винник признался, кто его фотографирует во время отдыха.

 

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.09.2019, 17:13
Оценка:  0
гость
Запроданец?
Антибес    26.09.2019, 16:45
Оценка:  +1
Антибес
Браво,Олег!Нет-войне!!!
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