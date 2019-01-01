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Премьера: ДОРОШ выпустил клип на песню “Останемся”

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Украинский исполнитель Дорош представил клип, который снял в Барселоне.
Премьера: ДОРОШ выпустил клип на песню “Останемся”
Премьера: ДОРОШ выпустил клип на песню “Останемся”
пресс-служба

В плотном графике концертов по Украине ДОРОШ находит время и на роман в Афинах, и на расставание в Барселоне. Артист выпустил клип  “Останемся”, который снял за границей. Режиссёром видео стал известный украинский клипмейкер Виктор Скуратовский.

“Идея снимать именно в Барселоне возникла мгновенно и спонтанно. Мы практически всё время проводили вместе с артистом. Переезды, отбор локаций, съёмочные дни, считанные минуты сна, необыкновенный город, сотни километров и удовольствие от всего, что происходит, - примерно так можно описать эту съёмку. И так, с Владимиром я пойду в любую разведку!“ - комментирует Скуратовский.

ДОРОШ
ДОРОШ
пресс-служба

Барселона, по словам артиста “M1 Agency”, - один из его любимых городов на Земле.

“Останемся” - работа о том, что надо расходиться красиво. Я знаю, как это... В видео я буду играть двух героев, два характера, которые живут в одном человеке: любовь и ненависть, добро и зло. Добрый “я” каится и не находит себе места. Второй - уже ищет новых приключений, вспоминая прошлое с улыбкой“, - рассказывает ДОРОШ.

ДОРОШ
ДОРОШ
пресс-служба

Смотрите онлайн клип ДОРОШ “Останемся“:

Напомним, ранее ДОРОШ представил неожиданный клип на песню “Де ти є…“.

 

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Теги: Дорош
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Источник: Ivonа bigmir)net

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