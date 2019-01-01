Негодование поклонников и сложное задание от Ивана Дорна в реалити-шоу "Хочу в Open Kids"

Смотрите вторую серию реалити-шоу "Хочу в Open Kids"!

Ну что ж, вторая серия реалити-шоу “Хочу в Open Kids“ была очень горячей. Конфликты не только между претендентками на место пятой в группе, а и шквал негативных комментариев от поклонников группы по отношению к конкурсанткам. Ну и самым интересным и сложным оказалась подготовка девчонок к творческому заданию от украинского музыканта и певца Ивана Дорна.

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Бурю эмоций у поклонников группы вызвало поведение одной из конкурсанток шоу – Вероники Коваленко. Их возмутила слишком уверенная в себе юная певица. По мнению фанатов популярной группы Open Kids, Вероника вела себя слишком надменно и проявила себя как девочка страдающая звездной болезнью. Сама же Вероника отреагировала на данные обвинения достаточно спокойно, ясно дав понять, что звездная болезнь не должна путаться с ответственностью и уверенностью в своих силах.

Первое же задание от звездного эксперта шоу Ивана Дорна оказалось далеко не простым. Девушкам необходимо было создать собственные авторские песни под специально подготовленные треки студии Masterskaya и Иваном Дорном, а также подготовится к выступлению в дуэтах. Конкурсантки и их наставницы проявили себя с разных сторон, что активно обсуждалось фанатами группы и зрителями шоу.

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В третьей же серии, которая выйдет уже 28 сентября в 11:00 на YouTube канале популярной группы Open Kids, восемь претенденток на место в основном составе покажут свое первое творческое задание, к которому так тщательно и эмоционально готовились. И зрители станут свидетелями того, кто же пройдет дальше, а кто покинет шоу навсегда! Помогать в таком непростом выборе продюсерам проекта будет звездный эксперт Иван Дорн, который очень волнуется и понимает всю ответственность данного момента!

Ранее сообщалось, что Григорий Лепс переманил участницу Open Kids для группы своей дочери.

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