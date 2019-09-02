Еще один участник покинул проект .

"Зважені та щасливі" 9 сезон: Смотреть онлайн 5 выпуск instagram.com/thebiggestloserua

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26 сентября на телеканала СТБ вышел 5 выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Также его можно посмотреть и на нашем сайте Ivona.

Зрители увидели новые испытание пышнотелых участников, которые постараются сбросить как можно больше килограммов и выиграть главный приз проекта - 400 тыс. грн.

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Напомним, что в этом сезоне на место ведущей вернулась тренер Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Под желтую линию после 5 испытания попали Оранжевая команда и Рима как одиночка. Голосования на этой неделе не было, так как Рима Пенджиева ушла добровольно. Как много ей удалось сбросить дома - зрители увидят в эту субботу в шоу “Зважся“.

Посмотреть 5 выпуск “Зважені та щасливі“ можно тут.

Напомним, что в 4 выпуске коллеги проголосовали против Александра Гончарова.

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На ток-шоу “Зважся!“ Александр пришел импозантным и подтянутым - и поразил своим внешним видом тренеров и зрителей в зале.

Напомним, что Александр был в “зеленой“ команде вместе с Екатериной Лукьяшко, которая сбросила дома 22 кг.

Ранее мы писали, кто стал участником “Зважені та щасливі“-9.

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