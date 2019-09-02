Еще один участник покинет проект и перестанет бороться за денежный приз - кто это будет?

"Зважені та щасливі" 9 сезон: Где и когда смотреть онлайн 5 выпуск instagram.com/thebiggestloserua

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Завтра, 26 сентября в 19.00, на телеканала СТБ выйдет 5 выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Также его можно посмотреть и на нашем сайте Ivona.

Зрители увидели новые испытание пышнотелых участников, которые постараются сбросить как можно больше килограммов и выиграть главный приз проекта - 400 тыс. грн. В новом выпуске нам обещают настоящий накал страстей, нападки на "лузеров" и сверх усилия участников, которые остались без пары.

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Напомним, что в этом сезоне на место ведущей вернулась тренер Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария.

Ранее, в 4 выпуске, проект покинул Александр Гончаров, который пришел с весом 167 кг и скинул в лагере похудения 18 кг.

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На ток-шоу "Зважся!" Александр пришел импозантным и подтянутым - и поразил своим внешним видом тренеров и зрителей в зале.

Напомним, что Александр был в "зеленой" команде вместе с Екатериной Лукьяшко, которая сбросила дома 22 кг.

Ранее мы писали, кто стал участником “Зважені та щасливі“-9.

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