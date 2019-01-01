Исполнительница приняла участие в проекте Исполни мечту и арт-марафоне по сбору рисунков.

Клип Jerry Heil полетит в космос со 100 тысячами детских рисунков пресс-служба

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Сегодня, 25 сентября, популярная украинская певица Jerry Heil в эфире Завтрака с 1 + 1 презентовала клип на песню # моядитячамрия. Исполнительница присоединилась к проекту Исполни мечту и арт-марафона по сбору рисунков и посвятила песню мечтателям. Видео было создано на основе рисунков детских грез, собранных благотворительным проектом по всей Украине. Также в клипе ожил главный персонаж проекта - девочка на единороге, которого создала иллюстратор, арт-фея проекта Аня Ломакина.

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Клип Jerry Heil на песню # моядитячамрия, созданный из рисунков детских грез, станет первым в истории Украины видеоклипом, который будет закодирован в специальный сигнал и отправлен в космос. Уже 28 сентября он будет отправлен в Лучи мечты с самого радиотелескопа Украины вместе со 100 тыс. рисунков детских мечтаний в направлении планетной системы TRAPPIST-1. Сигнал преодолеет 400 триллионов километров и будет лететь 41 световой год выбранной планеты, где, вероятно, есть жизнь. Работники Национального космического центра уже сегодня начнут кодировать видеоклип.

пресс-служба

Я никогда не могла представить, что песня и клип могут улететь в космос и первым отправится именно мое видео - делится Jerry.

В новогодние праздники Jerry получила «Набор мечтателя» от проекта «Исполни мечту». Там была информация об арт-марафон # моядитячамрия. Это вдохновило ее написать песню-посвящение детским мечтам с таким же названием. Композитор записала песню на телефон и опубликовала в соцсети с хэштегом # моядитячамрия. Тогда певица искренне поверила в силу желаний и уже вскоре осуществилась ее грандиозная мечта - Jerry Heil стала известной певицей - сеть подорвал хит “Охрана-отмена“.

пресс-служба

Читай также: Ivan Navi: "Во время съемок клипа за границей жандармы хотели забрать у нас квадрокоптер" В песню # моядитячамрия я вкладывала свои детские воспоминания. Тогда я больше всего мечтала быть на сцене и то, чем я занимаюсь сейчас - лучшее тому подтверждение слов, мечты сбываются. Просто нужно о них всегда помнить и не прекращать мечтать, - делится Jerry Heil

Сейчас популярная певица продолжает вдохновлять свою аудиторию. Недавно вместе с проектом “Исполни мечту“ она присоединилась к урока мечтаний и презентации спецвыпуска журнала Новое время “Мечты ради жизни». Именно тогда и возникла идея превратить Jerry у одного из главных персонажей проекта - девочку на единорога. Создавали видео силами волонтеров, детей и неравнодушных людей. Jerry решила также передать проекта авторские права на песню.

пресс-служба

Разрешение на использование песни я передаю благотворительному проекту Исполни мечту для того чтобы ее могли максимально широко использовать для хорошей цели. Я написала ее вообще не думая о коммерческой сторону. Она шла полностью от души. Если моя песня действительно может вдохновить детей мечтать и подарить им силы и веру в себя - это для меня в первую очередь и наиболее важно - комментирует певица.

Клип Jerry также ориентирован и на родителей. Ведь согласно социологическим исследованиям 38% родителей вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети.

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Напоминаем, что одновременно с запуском Луча мечты с радиотелескопа состоится художественная визуализация во время Kyiv Lights Festival. Там в небо взлетит галактический световой Луч мечты с сотнями детских мечтаний. Также посетителей события ждать дополненная реальность и 3D маппинг. В этот вечер тысячи детских рисунков оживут, чтобы в будущем стать реальностью.

пресс-служба

Ранее мы писали, что Jerry Heil презентовала новый клип #ВІЛЬНА КАСА.

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