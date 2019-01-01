Украинский исполнитель написал песню о патологической привязанности к соцсетям

Артем Никифоров выпустил новую композицию "Она смотрит мои сторис" .

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Певец Артем Никифоров выпустил новую композицию под названием "Oна смотрит мои сторис", которую поклонники уже могут прослушать на всех музыкальных ресурсах.



Новый трек Никифорова актуален как никогда – сейчас люди уделяют социальным сетям много времени, лайкают фото и смотрят сторис, забывая, что в реальном мире, есть любящая вторая половинка.

Песня о жизни людей в социальных сетях. Сейчас совсем не обязательно жить с человеком по соседству, чтобы знать, чем он позавтракал или в каком баре любит проводить время на выходных. Достаточно просто посмотреть его сторис. Этим треком я хочу обратить внимание людей на то, что в реальной жизни намного интереснее, чем в виртуальной, - комментирует премьеру Артем Никифоров.

пресс-служба

Как и во многих случаях, автором музыки и слов выступил сам артист. Отметим, сейчас Артем активно работает над EP-альбомом, презентация которого состоится весной 2020 года.





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