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Ivan Navi: "Во время съемок клипа за границей жандармы хотели забрать у нас квадрокоптер"

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Ivan Navi рассказал о сложностях во время съемок клипа “Такі молоді“ во Франции.
Ivan Navi: "Во время съемок клипа за границей жандармы хотели забрать у нас квадрокоптер"
Ivan Navi: "Во время съемок клипа за границей жандармы хотели забрать у нас квадрокоптер"
пресс-служба

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Оказывается, работа певца иногда может быть довольно опасной. Известный украинский исполнитель Ivan Navi в шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV рассказал, как во время съемок клипа во Франции, едва не был задержанных полицией.

“У нас був нюанс, під час зйомок кліпу “Такі молоді“ за кордоном – жандарми хотіли забрати в нас квадрокоптер. Це було через те, що коптер літав над віллами дуже впливових людей. Тому жандарми подумали, що ми знімаємо якийсь компромат на них. Але коли ми пояснили, що приїхали знімати love story, нам побажали всього найкращого“, – рассказал певец.

Ivan Navi
Ivan Navi
пресс-служба

Также Ivan Navi рассказал, что некоторые локации из клипа - это виллы, где отдыхали голливудские актеры.

“А ще в Ніцці ми знімали на віллі, де рік до того Леонардо Ді Капріо святкував свій День Народження“, – прокомментировал певец.

Ранее известные украинские актеры ответили на неудобные вопросы о своей профессии.

 

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Теги: Ivan NAVI, Без краватки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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