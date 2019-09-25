"Артистов не касается": Лобода рассказала, что думает о войне на востоке Украины

Певица Светлана Лобода дала интервью Ксении Собчак, в котором высказалась о войне между Россией и Украиной.

Скандальная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) призналась, что думает о войне между Россией и Украиной. Своими мыслями артистка поделилась в интервью российской ведущей Ксении Собчак для проекта “Осторожно, Собчак“.

Читай также: Светлана Лобода показала подросших дочерей

Так, во время разговора с Ксенией, Лобода заявила, что что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили. Звезда призналась, что ей не нравится то, что происходит между странами, но в то же время она сказала, что “не видит смысла это выносить“.

На вопрос Собчак “где твой дом?“ Лобода ответила, что ее дом там, где находятся ее дети. После этого российская ведущая попросила певицу придумать ответ, потому что всех будет интересовать, какая страна ей ближе.

“Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого“, - заявила Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.