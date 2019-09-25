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"Артистов не касается": Лобода рассказала, что думает о войне на востоке Украины

Комментариев: 6
Певица Светлана Лобода дала интервью Ксении Собчак, в котором высказалась о войне между Россией и Украиной.
"Артистов не касается": Лобода рассказала, что думает о войне на востоке Украины
"Артистов не касается": Лобода рассказала, что думает о войне на востоке Украины
instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская исполнительница, которая сейчас живет в России, Светлана Лобода (LOBODA) призналась, что думает о войне между Россией и Украиной. Своими мыслями артистка поделилась в интервью российской ведущей Ксении Собчак для проекта “Осторожно, Собчак“.

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Так, во время разговора с Ксенией, Лобода заявила, что что хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили. Звезда призналась, что ей не нравится то, что происходит между странами, но в то же время она сказала, что “не видит смысла это выносить“.

На вопрос Собчак “где твой дом?“ Лобода ответила, что ее дом там, где находятся ее дети. После этого российская ведущая попросила певицу придумать ответ, потому что всех будет интересовать, какая страна ей ближе.

“Я люблю людей прежде всего, я люблю находиться там, где любят моё творчество, мою музыку и работу. Где принимают меня, где люди меня ждут. Какая, к черту, разница, какая это страна? Россия, Украина, Казахстан... В мире много стран. То, что происходит в политике, нас, артистов не касается. Мы вне всего этого“, - заявила Лобода.

Напомним, ранее Светлана Лобода выступила на свадьбе у Собчак и Богомолова.

 

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Теги: Светлана Лобода, Ксения Собчак
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (7)
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мидори    25.09.2019, 17:00
Оценка:  -1
мидори
определенно не все что появляется на экране можно назвать артистом...в частности ЭТО
milan22    25.09.2019, 16:37
Оценка:  +1
milan22
Манда с ушами
гость  (аноним)  25.09.2019, 16:27
Оценка:  +4
гость
"хотела бы, чтобы Украина и Россия дружили"

Светик, ты еб...нутая на голову?
Дружить с кацапской мразью, убийцами и захватчиками?
Тебе, тварь, мало 350 лет геноцида, голодоморов, ассимиляций, депортаций?
pусский  (аноним)  25.09.2019, 16:24
Оценка:  +2
pусский
У ней пиздень силиконовая, и мозги - тоже! Надо было орать, что круче России ничего нет!!!
гость  (аноним)  25.09.2019, 16:21
Оценка:  +3
гость
Бабло не пахнет, ...так Лобода?
Дык, чего ты делаешь в Украине?
Вокзал и за поребрик, к березкам и ягелю
гость  (аноним)  25.09.2019, 16:14
Оценка:  +2
гость
В общем, у евреев, тема дома - абстракция!
Но нам, бандеро-фашистам, на мнение прокацапской потаскухи Лабуды, насрать!
Кацапстан - наш враг! И, хороший кацап - мертвый кацап
гость  (аноним)  25.09.2019, 16:11
Оценка:  +3
гость
хде ибут там и дом
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