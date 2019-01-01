Узнайте, чем удивит новый выпуск мистического шоу 25 сентября.

"Следствие ведут экстрасенсы": почему призрак молодой матери не может найти покой после смерти? пресс-служба

Сегодня, 25 сентября в 19:00 и 20:00, на СТБ выйдут два премьерных выпуска мистического реалити “Следствие ведут экстрасенсы“. Уже в первой серии Хаял Алекперов и Яна Пасынкова попробуют выяснить, по какой причине погибла молодая мама Юлия на глазах у своего сына, и почему ее призрак теперь просит ясновидящих спасти ребенка.

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После изнурительного расследования в Бердичеве Хаял Алекперов увидит призрак девушки, который просил о помощи – спасти сына.

“Я не мог оторвать глаз от духа этой женщины. Ведь она, как две капли воды, была похожа на мою первую любовь, – признается экстрасенс. – Она говорит, что тайна в открытом гробу!“

Окажется, что голубоглазая красавица Юля трагически умерла от неизвестного приступа на глазах у своего 7-летнего сына, мужа и его сестры. Близкие все еще не могут забыть, в каких мучениях она уходила из жизни.

“Боже, это страшно вспоминать. Ее трясло, бросало, она глаза закатывала. Будто приступ случился“, – вспоминает Светлана, сестра мужа Юлии.

Юлия с супругом пресс-служба

Также, по словам женщины, в тот день она вместе со своим супругом пришла к племяннику, чтобы навестить его после новогодних праздников. Все родственники общались на кухне. И вдруг Юля сказала, что ей стало плохо и вышла в туалет. А дальше родные услышали, как женщина начала задыхаться.

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Светлана говорит, что приступ Юли был похож на эпилепсию. Вместе с братом женщина отчаянно пыталась оказать Юли помощь, но напрасно! Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть молодой мамы. Официальная причина – асфиксия. Но сын Юли – Давид – думает, что мама до сих пор жива. Родные сообщили ему, что женщину просто забрали в больницу.

Родные признаются, что после смерти молодой женщины в квартире начали происходить странные вещи: останавливаются часы, сами по себе открываются окна… А недавно призрак погибшей Юлии посреди ночи увидела ее сестра Елена!

Что на самом деле случилось с молодой женщиной? Почему она так внезапно умерла? Как понимать слова Хаял Алекперова о том, что мать хочет спасти сына, а тайна хранится в гробу? Смотрите самое шокирующее расследование сезона сегодня, в 19:00 на СТБ!

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