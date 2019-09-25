Стало известно, когда у Заворотнюк появились первые симптомы рака

На съемках сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк теряла сознание и жаловалась на сильные головные боли.

Рак у Заворотнюк мог появится еще 10 лет назад - СМИ instagram.com/a_zavorotnyuk

Первые симптомы опухоли мозга у российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк могли появится еще десять лет назад. Об этом заявил эксперт, доктор наук, профессор Александр Тепляшин в интервью Комсомольской правде.

Читай также: “Оставьте меня в покое“: Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к журналистам

Кроме того, гример, который работал с артисткой на съемках сериала “Моя прекрасная няня“ рассказал, что в то время Анастасия жаловалась на головные боли, а иногда даже теряла сознание. Также у Заворотнюк часто появлялись аллергические реакции и высыпания на коже. Тогда звезда все списывала на тяжелый график и диеты.

Также визажист, что шея актрисы была “как печеное яблоко“. Гример утверждает, что такой же была шея у Жанны Фриске, которая умерла от рака мозга.

Профессор Александр Тепляшин, подтвердил изданию, что проблемы со здоровьем, о которых рассказал гример, могли быть симптомами раковой опухоли.

“Частые головные боли, потеря сознания - один из симптомов роста опухоли в мозгу. Причем опухоль может быть доброкачественной или злокачественной - это не важно, все равно она может давать такие симптомы. Опухоли развиваются по-разному. Есть такие, которые могут расти стремительно, за год-два, а есть, которые зарождаются и развиваются потихоньку и могут расти 10 лет, вроде бы не мешая жизни. Все зависит от провоцирующих факторов и генетики“, - заявил эксперт.

Недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.