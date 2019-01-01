"Все превращает в золото": На "Танцах со звездами" Ризатдинова представила фьюжн

Номер Анны высоко оценили судьи и зрители.

"Все превращаете в золото": На "Танцах со звездами" Ризатдинова представила фьюжн пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2019“: смотреть четвертый выпуск онлайн

В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый эфир популярного шоу “Танцы со

звездами“. Восторг и восхищение зрителей вызвала Анна Ризатдинова и

Александр Прохоров. Под песню Katy Perry “Rise“ пара исполнила невероятный,

яркий, вызвавший мурашки фьюжн и снова покорила публику.

пресс-служба

Номер Анны и Александра был посвящен спорту и Олимпийским играм, а такжезвездному часу Анны, к которому она напряженно и упорно готовилась 17 лет.

пресс-служба

Читай также: Елена Кравец удивила откровенным признанием о “Танцях з зірками 2019“ Это еще одно прекрасное выступление. Вы рождены, чтобы побеждать и летать, как птицы. Такая точность, такое прекрасное исполнение. К чему бы вы ни прикасались, все превращается в золото, - прокомментировал танцевальный

номер хореограф Франциско Гомес.

пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2019“: смотреть онлайн пятый выпуск

Владу Яме очень понравились упражнения Анны на паркете, но судья заметил,

что он выступает за то, чтобы на шоу все-таки танцевали, несмотря на уважение к

спортивным достижениям Анны. С ним не согласилась Екатерина Кухар, которой

очень понравился номер пары, и всего показалось в меру.

пресс-служба

Судьи поставили паре 26 баллов, а зрители горячо поддержали выступившихтанцоров во время голосования.

Ранее мы писали, что MARUV прокомментировала вылет из “Танцев“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.