Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Все превращает в золото": На "Танцах со звездами" Ризатдинова представила фьюжн

Комментариев: 0
Номер Анны высоко оценили судьи и зрители.

"Все превращаете в золото": На "Танцах со звездами" Ризатдинова представила фьюжн
пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2019“: смотреть четвертый выпуск онлайн

В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый эфир популярного шоу “Танцы со
звездами“. Восторг и восхищение зрителей вызвала Анна Ризатдинова и
Александр Прохоров. Под песню Katy Perry “Rise“ пара исполнила невероятный,
яркий, вызвавший мурашки фьюжн и снова покорила публику.

пресс-служба

Номер Анны и Александра был посвящен спорту и Олимпийским играм, а также
звездному часу Анны, к которому она напряженно и упорно готовилась 17 лет.

пресс-служба

Читай также: Елена Кравец удивила откровенным признанием о “Танцях з зірками 2019“

Это еще одно прекрасное выступление. Вы рождены, чтобы побеждать и летать, как птицы. Такая точность, такое прекрасное исполнение. К чему бы вы ни прикасались, все превращается в золото, - прокомментировал танцевальный
номер хореограф Франциско Гомес.

пресс-служба

Читай также: “Танці з зірками 2019“: смотреть онлайн пятый выпуск

Владу Яме очень понравились упражнения Анны на паркете, но судья заметил,
что он выступает за то, чтобы на шоу все-таки танцевали, несмотря на уважение к
спортивным достижениям Анны. С ним не согласилась Екатерина Кухар, которой
очень понравился номер пары, и всего показалось в меру.

пресс-служба

Судьи поставили паре 26 баллов, а зрители горячо поддержали выступивших
танцоров во время голосования.

Ранее мы писали, что MARUV прокомментировала вылет из “Танцев“.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Танцы со звездами, Анна Ризатдинова, танец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona.bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь