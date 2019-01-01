"Все превращает в золото": На "Танцах со звездами" Ризатдинова представила фьюжн
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В воскресенье, 22 сентября, состоялся пятый эфир популярного шоу “Танцы со
звездами“. Восторг и восхищение зрителей вызвала Анна Ризатдинова и
Александр Прохоров. Под песню Katy Perry “Rise“ пара исполнила невероятный,
яркий, вызвавший мурашки фьюжн и снова покорила публику.
Номер Анны и Александра был посвящен спорту и Олимпийским играм, а также
звездному часу Анны, к которому она напряженно и упорно готовилась 17 лет.
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Это еще одно прекрасное выступление. Вы рождены, чтобы побеждать и летать, как птицы. Такая точность, такое прекрасное исполнение. К чему бы вы ни прикасались, все превращается в золото, - прокомментировал танцевальный
номер хореограф Франциско Гомес.
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Владу Яме очень понравились упражнения Анны на паркете, но судья заметил,
что он выступает за то, чтобы на шоу все-таки танцевали, несмотря на уважение к
спортивным достижениям Анны. С ним не согласилась Екатерина Кухар, которой
очень понравился номер пары, и всего показалось в меру.
Судьи поставили паре 26 баллов, а зрители горячо поддержали выступивших
танцоров во время голосования.
Ранее мы писали, что MARUV прокомментировала вылет из “Танцев“.
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