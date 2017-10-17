Деми Мур рассказала, что ее изнасиловали в 15 лет - из-за собственной матери

Звезда шокировала воспоминаниями из подросткового возраста, которые опубликовала в своей биографии.

Деми Мур рассказала, что в 15 по вине собственной матери подверглась изнасилованию instagram.com/demimooreofficial

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Голливудская звезда Деми Мур, которая на днях снялась обнаженной для обложки глянца, выпустила автобиографическую книгу “Наизнанку“, в которой обнародовала шокирующую информацию о своем детстве. Деми Мур подробно расписала страшный случай, который произошел с ней по вине матери. В 15-летнем возрасте будущую кинозвезду изнасиловал мужчина, которому мать Деми оставила ключи от дома.

Об этом страшном случае кинозвезда уже рассказывала на программе “Доброе утро, Америка“. В книге Деми Мур рассказывает, что после секса мужчина сообщил девушке, что заплатил ее матери 500 долларов, - сообщает The Guardian.

Это было не только изнасилование, но и ужасное предательство со стороны матери, - написала актриса в мемуарах.

Однако Деми призналась, что ей бы очень не хотелось верить, что мать сделала это нарочно.

В глубине души, конечно, я надеюсь, что это ложь. Не думаю, что это была сделка в прямом смысле слова, но она дала ему ключи и подвергла меня опасности, - призналась Деми.

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Мать актрисы Вирджиния Кинг страдала алкоголизмом и несколько раз пыталась свести счеты с жизнью. Когда Деми было 12, она спасла мать от самоубийства, отобрав у нее таблетки. Также Деми вспоминает, что Вирджиния часто брала юную дочь в бары, чтобы привлекать восторженные взгляды мужчин. Скончалась Вирджиния в 1998.

Кроме воспоминаний о детстве, Деми Мур честно рассказала в мемуарах о своей наркотической зависимости, групповом сексе с Эштоном Катчером, сложных отношениях с детьми и депрессии, после которой похудела до 42 килограмма.

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