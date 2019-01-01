Поразил всех: Как сейчас выглядит вылетевший участник "Зважені та щасливі"-9

Александр из "зеленой" команды поразил публику своими результатами на шоу "Зважся".

Потрясающая перемена: Как выглядит вылетевший участник "Зважені та щасливі"-9 пресс-служба

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На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся четвертый выпуск самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Четвертым проект покинул Александр Гончаров, который пришел с весом 167 кг и скинул в лагере похудения 18 кг.

С детства Сашей занимались мама с бабушкой, папа мало времени уделял ребенку. С 11 лет он начал набирать вес на бабушкиных пирожках. На проекте Саша раскрылся и начал становиться более уверенным. Но на голосовании участники отдали предпочтение Коле из розовой команды с весом 200 кг, посчитав, что ему поддержка сейчас нужнее.

пресс-служба

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На ток-шоу "Зважся!" Александр поразил своим внешним видом всех.

Я уже не помню, как чувствовал себя в том старом теле. Смотрю на видео и не понимаю, кто это. Вроде бы прошло не так много времени, но как будто дальний родственник, - комментировал радостно Александр Гончаров.

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Тренер Саши Марина Боржемская сказала, что она очень гордится им. Он много времени уделяет спорту, постоянно звонит и спрашивает о тренировках и новых упражнениях.

Саша хочет хорошо выглядеть, и мы видим результат, - комментирует Марина.

Саша признался, что первую неделю после проекта вес стоял, а потом пошел вниз.

Во-первых, дома у участников уже не так много тренировок, как в лагере. Во-вторых, после возвращения домой, они позволяют себе расслабиться, вспомнить вкус вредных продуктов и тд. Из-за этого вес прибавляется. Когда они берут себя в руки, возвращаются к правильному питанию и тренировкам, вес идет вниз и процесс налаживается. Конечно, у тех, кто действительно хочет похудеть, - рассказывает Светлана Фус.

пресс-служба

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Также диетолог проекта дала совет Саше, смотря на его ситуацию: нужно есть больше углеводов, поскольку в его рационе много белков и мало углеводов. Нужен баланс, ведь Саша тренируется 6 раз в неделю.

Также в студию пришел участник восьмого сезона Богдан из зеленой команды, который поделился своей жизнью после "Зважених".

пресс-служба

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После проекта он решил не просто худеть, а заняться силовым спортом. В этом ему помог тренер прошлого сезона Василий Вирастюк, и Богдан стал стронгменом. Несмотря на то, что он тоже был неуверенным, как и Саша, вместе с килограммами ушла стеснительность. К тому же, девушки часто подходят знакомиться или пишут первыми. Сейчас у Богдана есть серьезные отношения.

пресс-служба

Как сложится судьба Саши и на сколько еще килограмм он похудеет, узнаем уже в финале на СТБ.

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