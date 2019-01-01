В серии использовали кадры из "Игры престолов", известных актеров и даже украинских политиков.

#жаданживи - поклонники сериала "Крепостная" создали серию забавных мэмов пресс-служба

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На прошлой неделе на телеканале СТБ зрители увидели долгожданный финал легендарного сериала “Крепостная“. Финальная сцена взорвала сеть, хештег #жаданживи активно распространяется в социальных сетях, поклонники требуют 3-й сезон и с каждым днем создают все больше мэмов о “Крепостной“.

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Поклонники берут за основу любимые фильмы и знакомых героев, требуя продолжение сериала. К флэшмобу #жаданживи подключаются актеры “Крепостной“, которые также не знают, каким будет 3 сезон и что случится с их героями.

Ранее мы писали, что звезды “Крепостной“ рассказали об интимных сценах.

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