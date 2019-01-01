Победитель нескольких телешоу и хореограф театра танца "Foresight" - Александр Лещенко едет в тур с танцевальными мастер-классами! - ФОТО + ВИДЕО.

Звезда "Танцюють всi" и "Танцюю для тебе" проведет мастер-классы по всей Украине пресс-служба

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Театр танца “Форсайт“ за 13 лет своей танцевальной деятельности покорил многие вершины! Коллективом было реализовано свыше 1 тыс. постановок для ТВ-проектов, гастроли на 3-х континентах, эксклюзивные шоу-программы для знаменитого Ferrari Park в Абу-Даби, программа для самого большого европейского казино и специальные представления во французских мюзик-холлах.

пресс-служба

Достижения балета можно перечислять очень долго. Но самым главным достижением можно считать то, что “Foresight“ несет танцевальную культуру людям, показывая, что танцевать может каждый!

пресс-служба

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И вот, накануне своего 13-летия, которое, кстати, балет отпразднует на сцене столичного Caribbean Club уже 11 октября, Александр Лещенко и “Форсайт“ готовят уникальный Всеукраинский тур мастер-классов “Мастер в твоём Городе“!

Тур “Мастер в твоём Городе“ - исключительная возможность принять участие в эксклюзивных танцевальных классах от солистов театра танца “Форсайт“! Ребята посетили с мастер-классами уже 27 городов Украины и это только начало! пресс-служба В рамках тура более 1000 человек обучались на мастер-классах! Новый этап тура состоится с 28 сентября по 1 октября в таких городах: Ровно, Нетешин, Тернополь, Калуш, Черновцы, Хмельницкий! - рассказал про всеукраинский тур Александр Лещенко, хореограф-постановщик, художественный руководитель театра танца “Форсайт“.

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Уже много лет, в Киеве и Кропивницком успешно работают танцевальные студии “Foresight“. Империя искусств насчитывает около 1000 учеников в двух городах.

пресс-служба

пресс-служба

Воспитанники школ Александра Лещенко привезли более 100 кубков с разных танцевальных соревнований и фестивалей! Также “Foresight“ является организатором ежегодного всеукраинского фестиваля “Танцюй українське“.

пресс-служба

Уникальные мастер-классы, энергичная атмосфера и возможность прокачать за один день сразу несколько стилей хореографии с опытными танцорами! Мы рады каждому участнику: профессиональным танцорам, аматорам, начинающим и конечно же деткам возрастом от 7 лет. пресс-служба Зарегистрироваться можно на сайте театра танца “Форсайт“. Встречайте в своем городе настоящий танцевальный взрыв!” - поделилась Лина Верес, основатель, режиссёр, руководитель театра танца “Форсайт“.

пресс-служба

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