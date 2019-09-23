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"Прости, что не уберегли": Жена экс-холостяка растрогала Сеть постом о выкидыше

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Александра Черкасова написала в соцсетях, что пережила потерю ребенка и пожаловалась на несоблюдение конфиденциальности в клиниках.

"Прости, что не уберегли": Жена экс-холостяка растрогала Сеть постом о выкидыше
instagram.com/__cherkasova__aleksandra_

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Супруга экс-участника шоу “Холостяк“ Дмитрия Черкасова - юрист и блогер Александра сообщила подписчикам о том, что недавно пережила потерю ребенка. Трогательный пост Александра Черкасова опубликовала в своем Инстаграм, отметив, что не стала бы рассказывать о выкидыше публично, но сотрудники клиники, в которой она лежала, уже обнародовали конфиденциальную информацию

Бремя Публичности и Наше Горе💔.  В ленте вы можете увидеть это красивое фото в цвете. На нем мы все улыбаемся, все вчетвером.... на самом деле на фото нас пятеро. Малыш, прости, что мы тебя не уберегли. Я всегда буду тебя любить. Прости!

Мы бы не рассказали это и хотели пережить это только нашей семьей. “СПАСИБО“ “добросовестным“ сотрудникам клиники, которые начали выносить эту информацию до нас, - написала Черкасова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бремя Публичности и Наше Горе💔. . .В ленте вы можете увидеть это красивое фото в цвете. На нем мы все улыбаемся, все вчетвером.... на самом деле на фото нас пятеро. Малыш, прости, что мы тебя не уберегли. Я всегда буду тебя любить. Прости! . .Мы бы не рассказали это и хотели пережить это только нашей семьей. “СПАСИБО“ “добросовестным“ сотрудникам клиники, которые начали выносить эту информацию до нас.

Публикация от Александра (@__cherkasova__aleksandra__)

Подписчики в комментариях поддержали Александру и возмутились отсутствию этики у медперсонала.

Ранее мы писали, что Дмитрий Черкасов растрогал Сеть снимками с котенком.

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Теги: Дмитрий Черкасов, выкидыш, жены звезд
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Источник: ivona.bigmir.net

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