Александра Черкасова написала в соцсетях, что пережила потерю ребенка и пожаловалась на несоблюдение конфиденциальности в клиниках.

"Прости, что не уберегли": Жена экс-холостяка растрогала Сеть постом о выкидыше instagram.com/__cherkasova__aleksandra_

Читай также: “Я сразу встала и пошла“: Санта Димопулос рассказала о легких родах в Монако

Супруга экс-участника шоу “Холостяк“ Дмитрия Черкасова - юрист и блогер Александра сообщила подписчикам о том, что недавно пережила потерю ребенка. Трогательный пост Александра Черкасова опубликовала в своем Инстаграм, отметив, что не стала бы рассказывать о выкидыше публично, но сотрудники клиники, в которой она лежала, уже обнародовали конфиденциальную информацию

Бремя Публичности и Наше Горе💔. В ленте вы можете увидеть это красивое фото в цвете. На нем мы все улыбаемся, все вчетвером.... на самом деле на фото нас пятеро. Малыш, прости, что мы тебя не уберегли. Я всегда буду тебя любить. Прости! Мы бы не рассказали это и хотели пережить это только нашей семьей. “СПАСИБО“ “добросовестным“ сотрудникам клиники, которые начали выносить эту информацию до нас, - написала Черкасова.

Подписчики в комментариях поддержали Александру и возмутились отсутствию этики у медперсонала.

Ранее мы писали, что Дмитрий Черкасов растрогал Сеть снимками с котенком.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.