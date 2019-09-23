"Прости, что не уберегли": Жена экс-холостяка растрогала Сеть постом о выкидыше
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Супруга экс-участника шоу “Холостяк“ Дмитрия Черкасова - юрист и блогер Александра сообщила подписчикам о том, что недавно пережила потерю ребенка. Трогательный пост Александра Черкасова опубликовала в своем Инстаграм, отметив, что не стала бы рассказывать о выкидыше публично, но сотрудники клиники, в которой она лежала, уже обнародовали конфиденциальную информацию
Бремя Публичности и Наше Горе💔. В ленте вы можете увидеть это красивое фото в цвете. На нем мы все улыбаемся, все вчетвером.... на самом деле на фото нас пятеро. Малыш, прости, что мы тебя не уберегли. Я всегда буду тебя любить. Прости!
Мы бы не рассказали это и хотели пережить это только нашей семьей. “СПАСИБО“ “добросовестным“ сотрудникам клиники, которые начали выносить эту информацию до нас, - написала Черкасова.
Бремя Публичности и Наше Горе💔. . .В ленте вы можете увидеть это красивое фото в цвете. На нем мы все улыбаемся, все вчетвером.... на самом деле на фото нас пятеро. Малыш, прости, что мы тебя не уберегли. Я всегда буду тебя любить. Прости! . .Мы бы не рассказали это и хотели пережить это только нашей семьей. “СПАСИБО“ “добросовестным“ сотрудникам клиники, которые начали выносить эту информацию до нас.
Подписчики в комментариях поддержали Александру и возмутились отсутствию этики у медперсонала.
Ранее мы писали, что Дмитрий Черкасов растрогал Сеть снимками с котенком.
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