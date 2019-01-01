Исландия заплатит штраф из-за провокации группы Hatari на "Евровидении"

Исландскую телерадиокомпанию RUV оштрафовали из-за демонстрации флага Палестины на "Евровидении-2019".

В мае 2019 года состоялся международный песенный конкурс “Евровидение“, во время которого участники из Исландии нарушили правила. В финале конкурса, во время объявления результатов, группа Hatari продемонстрировала на камеру флаг Палестины. Кроме того, участники коллектива опубликовали фото с флагом в соцсети. Из-за такой выходки артистов Исландии придется заплатить штаф. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Как пишет издание, в воскресенье, 22 сентября, Европейский вещательный союз заявил, что денежную компенсацию за скандал с Hatari заплатят не сами музыканты, а исландская телерадиокомпании RUV, которая отправила группу на “Евровидение-2019“.

В официальном заявлении отмечается, что Hatari нарушили запрет на политизацию песенного конкурса, подняв флаг Палестины. Какую сумму заплатит Исландия, пока не известно.

Напомним, ранее участники “Евровидения-2019“ группа Hatari выпустили провокационный клип.

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