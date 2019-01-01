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"Эмми-2019": Список всех победителей премии

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Церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2019" состоялась 22 сентября.
"Эмми-2019": Список всех победителей премии
"Эмми-2019": Список всех победителей премии
Getty Images

В ночь на 23 сентября состоялась 71-я церемония награждения главной телевизионной премии США “Эмми-2019“. Мероприятие прошло в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

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Фаворит “Эмми-2019“ сериала HBO “Игра престолов“ собрал 12 наград. А сериал “Удивительная миссис Мейзел“ стал триумфатором среди комедий и выиграла восемь наград. Сериалу “Чернобыль“ удалось победить в 10 номинациях.

Полный список победителей “Эмми-2019“:

  • Лучший комедийный сериал - “Дрянь“

  • Лучший драматический сериал - “Игра престолов“

  • Лучший мини-сериал - “Чернобыль“

  • Лучшая актриса, комедия - Фиби Уоллер-Мост, “Дрянь“
  • Лучший актер, комедия - Билл Хадер, “Барри“
  • Лучшая актриса, драма - Джоди Комер, “Убивая Еве“ 
  • Лучший актер, драма - Билли Портер, “Вне“
  • Лучшая актриса, мини-сериал или телефильм Мишель Уильямс, “Фосс / Вердон“
  • Лучший актер, мини-сериал или телефильм - Джаррел Джером, “Когда они видят нас“
  • Актриса второго плана, комедия - Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Актер второго плана, комедия - Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“
  • Актриса второго плана, драма - Джулия Гарнер, “Озарк“
  • Актер второго плана, драма - Питер Динклэйдж, “Игра престолов“
  • Актриса второго плана, минисериал или фильм Патрисия Аркетт, “Акт“
  • Актер второго плана, минисериал или фильм - Бен Уишоу, “Очень английский скандал“
  • Телевизионный фильм - “Черное зеркало: Bandersnatch“

  • Серия ТВ-скетчей - “Saturday Night Live“ (NBC)
  • Серия разговоров - “Last Week Tonight With John Oliver“ (HBO)
  • Документальная или научно-популярная серия - “Наша планета“
  • Анимационная программа - “Симпсоны“
  • Режиссура комедийного сериала - Гарри Брэдбир, “Дрянь“
  • Режиссура драматического сериала - Джейсон Бейтман, “Озарк“
  • Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - Йохан Ренк, “Чернобыль“
  • Сценарий комедийного сериала - Фиби Уоллер-Бридж, Дрянь
  • Сценарий драматического сериала - Джесси Армстронг, “Наследники“
  • Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - Крейг Мейзин, “Чернобыль“

Полный список всех номинантов на телевизионную премию “Эмми-2019“ можно посмотреть здесь.

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Теги: Эмми 2019
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Источник: Ivonа bigmir)net

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