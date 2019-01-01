"Эмми-2019": Список всех победителей премии

Церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2019" состоялась 22 сентября.

В ночь на 23 сентября состоялась 71-я церемония награждения главной телевизионной премии США “Эмми-2019“. Мероприятие прошло в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.

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Фаворит “Эмми-2019“ сериала HBO “Игра престолов“ собрал 12 наград. А сериал “Удивительная миссис Мейзел“ стал триумфатором среди комедий и выиграла восемь наград. Сериалу “Чернобыль“ удалось победить в 10 номинациях.

Полный список победителей “Эмми-2019“:

Лучший комедийный сериал - “Дрянь“

Лучший драматический сериал - “Игра престолов“

Лучший мини-сериал - “Чернобыль“

Лучшая актриса, комедия - Фиби Уоллер-Мост, “Дрянь“

Фиби Уоллер-Мост, “Дрянь“ Лучший актер, комедия - Билл Хадер, “Барри“

Билл Хадер, “Барри“ Лучшая актриса, драма - Джоди Комер, “Убивая Еве“

Джоди Комер, “Убивая Еве“ Лучший актер, драма - Билли Портер, “Вне“

Билли Портер, “Вне“ Лучшая актриса, мини-сериал или телефильм Мишель Уильямс, “Фосс / Вердон“

Мишель Уильямс, “Фосс / Вердон“ Лучший актер, мини-сериал или телефильм - Джаррел Джером, “Когда они видят нас“

Джаррел Джером, “Когда они видят нас“ Актриса второго плана, комедия - Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“

Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“ Актер второго плана, комедия - Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“

Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“ Актриса второго плана, драма - Джулия Гарнер, “Озарк“

Джулия Гарнер, “Озарк“ Актер второго плана, драма - Питер Динклэйдж, “Игра престолов“

Питер Динклэйдж, “Игра престолов“ Актриса второго плана, минисериал или фильм Патрисия Аркетт, “Акт“

Патрисия Аркетт, “Акт“ Актер второго плана, минисериал или фильм - Бен Уишоу, “Очень английский скандал“

Бен Уишоу, “Очень английский скандал“ Телевизионный фильм - “Черное зеркало: Bandersnatch“

Серия ТВ-скетчей - “Saturday Night Live“ (NBC)

“Saturday Night Live“ (NBC) Серия разговоров - “Last Week Tonight With John Oliver“ (HBO)

“Last Week Tonight With John Oliver“ (HBO) Документальная или научно-популярная серия - “Наша планета“

“Наша планета“ Анимационная программа - “Симпсоны“

“Симпсоны“ Режиссура комедийного сериала - Гарри Брэдбир, “Дрянь“

- Гарри Брэдбир, “Дрянь“ Режиссура драматического сериала - Джейсон Бейтман, “Озарк“

- Джейсон Бейтман, “Озарк“ Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - Йохан Ренк, “Чернобыль“

- Йохан Ренк, “Чернобыль“ Сценарий комедийного сериала - Фиби Уоллер-Бридж, Дрянь

- Фиби Уоллер-Бридж, Дрянь Сценарий драматического сериала - Джесси Армстронг, “Наследники“

- Джесси Армстронг, “Наследники“ Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - Крейг Мейзин, “Чернобыль“

Полный список всех номинантов на телевизионную премию “Эмми-2019“ можно посмотреть здесь.