"Эмми-2019": Список всех победителей премии
Церемония вручения телевизионной премии "Эмми-2019" состоялась 22 сентября.
В ночь на 23 сентября состоялась 71-я церемония награждения главной телевизионной премии США “Эмми-2019“. Мероприятие прошло в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе.
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Фаворит “Эмми-2019“ сериала HBO “Игра престолов“ собрал 12 наград. А сериал “Удивительная миссис Мейзел“ стал триумфатором среди комедий и выиграла восемь наград. Сериалу “Чернобыль“ удалось победить в 10 номинациях.
Полный список победителей “Эмми-2019“:
- Лучший комедийный сериал - “Дрянь“
- Лучший драматический сериал - “Игра престолов“
- Лучший мини-сериал - “Чернобыль“
- Лучшая актриса, комедия - Фиби Уоллер-Мост, “Дрянь“
- Лучший актер, комедия - Билл Хадер, “Барри“
- Лучшая актриса, драма - Джоди Комер, “Убивая Еве“
- Лучший актер, драма - Билли Портер, “Вне“
- Лучшая актриса, мини-сериал или телефильм Мишель Уильямс, “Фосс / Вердон“
- Лучший актер, мини-сериал или телефильм - Джаррел Джером, “Когда они видят нас“
- Актриса второго плана, комедия - Алекс Борштейн, “Удивительная миссис Мейзел“
- Актер второго плана, комедия - Тони Шалуб, “Удивительная миссис Мейзел“
- Актриса второго плана, драма - Джулия Гарнер, “Озарк“
- Актер второго плана, драма - Питер Динклэйдж, “Игра престолов“
- Актриса второго плана, минисериал или фильм Патрисия Аркетт, “Акт“
- Актер второго плана, минисериал или фильм - Бен Уишоу, “Очень английский скандал“
- Телевизионный фильм - “Черное зеркало: Bandersnatch“
- Серия ТВ-скетчей - “Saturday Night Live“ (NBC)
- Серия разговоров - “Last Week Tonight With John Oliver“ (HBO)
- Документальная или научно-популярная серия - “Наша планета“
- Анимационная программа - “Симпсоны“
- Режиссура комедийного сериала - Гарри Брэдбир, “Дрянь“
- Режиссура драматического сериала - Джейсон Бейтман, “Озарк“
- Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - Йохан Ренк, “Чернобыль“
- Сценарий комедийного сериала - Фиби Уоллер-Бридж, Дрянь
- Сценарий драматического сериала - Джесси Армстронг, “Наследники“
- Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - Крейг Мейзин, “Чернобыль“
Полный список всех номинантов на телевизионную премию “Эмми-2019“ можно посмотреть здесь.
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