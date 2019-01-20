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Мадонна обещала мне $20 млн, если я помогу ей забеременеть, - Деннис Родман

Комментариев: 3
Известный баскетболист рассказал секреты романа с поп-королевой.
Деннис Родман рассказал о романе с Мадонной
Деннис Родман рассказал о романе с Мадонной
ivona.bigmir.net

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Легендарный американский баскетболист Деннис Родман утверждает, что в 90-х Мадонна предлагала ему круглую сумму за зачатие ребенка. Об этом игрок НБА уже рассказывал в своей книге, а недавно в эфире программы "The Breakfast Club" поделился новыми подробностями.

Деннис Родман признался, что когда он встречался с Мадонной, певица предложила ему 20 миллионов долларов за то, что забеременеет от него.

Она сказала, если забеременеет от меня, заплатит мне 20 миллионов долларов… Это если ребенок родится, - утверждает Родман.

Легенда Чикаго Буллз добавил, что однажды он получил звонок от Мадонны, находясь в Лас-Вегасе. Поп-звезда сообщила, что у нее началась овуляция и выслала за Родманом самолет, который доставил его в Нью-Йорк.

Он также считает, что был не единственным, кому королева поп-музыки делала подобные предложения. Деннис предположил, что дочь Мадонны Лурдес была зачата после аналогичного соглашения певицы с начинающим актером Карлосом Леоном.

Ранее Мадонна рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна.

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Теги: Мадонна, Деннис Родман
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Комментариев (3)
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RomaCrimea    22.09.2019, 20:27
Оценка:  0
RomaCrimea
Не справился?
Антибес    22.09.2019, 20:03
Оценка:  0
Антибес
Мадонну с малых лет за огромное бабло ибут...
Kostos    22.09.2019, 20:28
Оценка:  0
Kostos
Рог, зато тебя eбyт нашару Аминь. гыгыгыгыгыгы
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