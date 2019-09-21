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Влад Яма поздравил жену с годовщиной свадьбы

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Судья проекта "Танці з зірками" показал фото со свадьбы.
Влад Яма поздравил жену с годовщиной свадьбы
Влад Яма поздравил жену с годовщиной свадьбы
instagram.com/liliya_yama/

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В субботу, 21 сентября, хореограф Влад Яма и его супруга Лилия отпраздновали годовщину свадьбы. В социальной сети судья "Танців з зірками" поделился архивным свадебным фото, сделанным несколько лет назад.

На своей странице в Instagram Влад Яма разместил снимок, который подписал так:

Ровно 5 лет назад моя любимая стала моей женой! Как же круто что мы встретились когда-то в "Патипа". Верю что это на всю жизнь. Люблю!

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Лилия Яма опубликовала такое же фото в своем профиле. 

Наш первый юбилей! Все кризисы позади, поехали дальше! Люблю, аж зубы сводит, - написала она.

Фолловеры поздравили звездную пару с праздником и пожелали им долгих лет счастья: "Прекрасная семья, берегите друг друга", "Радости и счастья прекрасной семье!", "Живите долго и главное счастливо".

Ранее Влад Яма показал архивный кадр с первого сезона "Танцев со звездами" в 2006 году.

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Теги: Влад Яма, Лилия Яма, юбилей, свадьба, хореограф
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