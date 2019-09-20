СМИ: Анастасия Заворотнюк перенесла операцию

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Сейчас артистка находится в тяжелом состоянии, в эфире телеканала НТВ сообщил ее друг, журналист и телеведущий Сергей Майоров.

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Майоров рассказал, что на днях ему удалось пообщаться с директором Закоротнюк Мариной Потаповой.

Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой. Была вторая операция и врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может обойтись. Диагноз, о котором все говорят, не окончательный, - заявил друг Анастасии Заворотнюк.

Он добавил, что рак мозга четвертой стадии у Заворотнюк остается неподтвержденным диагнозом.

Недавно СМИ писали, что часть информации о "няне Вике" может оказаться фейком.