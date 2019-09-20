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В США Умер Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton

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По словам семьи бизнесмена, он умер "естественной смертью".
В США Умер Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton
В США Умер Бэррон Хилтон – владелец сети отелей Hilton
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В Лос-Анджелесе на 92-м году жизни умер владелец американской сети отелей Hilton Бэррон Хилтон. По данным, предоставленным семьей бизнесмена, смерть Хилтона наступила в результате естественных причин.

О смерти дедушки в социальных сетях сообщили его звездная внучка Пэрис Хилтон. 

Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений, - написала Пэрис.

В Instagram девушка разместила несколько архивных фотографий, на которых запечатлена вместе с Бэрроном в разные годы.

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и генерального директора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 году. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, однако отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

Ранее в сети появились слухи о том, что бросившая жениха Пэрис Хилтон закрутила новый роман.

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Теги: Пэрис Хилтон, Бэррон Хилтон, Hilton, умер
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гость  (аноним)  22.09.2019, 13:02
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Сдох пидop. Посал бы ему в гроб.
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