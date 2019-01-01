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Alyona Alyona получила международную награду Anchor award

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Премия ежегодно присуждается наиболее перспективному новому артисту.
Alyona Alyona получила международную награду Anchor award
Alyona Alyona получила международную награду Anchor award
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Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona получила в Германии награду Anchor award, которая ежегодно присуждается наиболее перспективному новому артисту, сообщается на официальной странице премии в Facebook.

Артистку отметили за весомый вклад в развитие музыки всего за год с начала ее сольной карьеры.

Кроме Алены за музыкальную премию боролись британская R & B-певица Celeste, ее соотечественники инди-рокеры Drahla, инди и соул-дуэт из Нидерландов Feng Suave, норвежская поп-исполнительница Moyka и девичий инди-рок-квартет The Hormones из Китая.

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Alyona Alyona поблагодарила всех поклонников за поддержку. 

Спасибо всем! Мы сделали это вместе, - написала она в сториз в своем Instagram. 

 

Недавно Alyona Alyona призналась, кто помог ей справиться с комплексами.

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Теги: Alyona Alyona, премия, рэп-исполнительница, хип-хоп
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