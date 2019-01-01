Секция ритма: появился трейлер фильма с Блейк Лайвли и Джудом Лоу

Лента снята по мотивам одноименного романа Марка Бернелла.

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В YouTube опубликован трейлер фильма "Секция ритма", снятого по мотивам одноименного романа Марка Бернелла. Главные роли исполнили Блейк Лайвли и Джуд Лоу.

По сюжету главная героиня, потерявшая семью в авиакатастрофе, узнает, что крушение самолета не было несчастным случаем, и она решает мстить. Режиссером фильма выступила Рид Морано, которая сняла три эпизода популярного сериала "Рассказ служанки".

В картине также появятся Дэниэл Мейс, Стерлинг К. Браун, Ричард Брэйк и Макс Казелла. Мировая премьера фильма "Секция ритма" назначена на 31 января 2020 года.

Накануне вышел финальный трейлер украинского боевика, где Захара Беркута сыграл "Терминатор Т-1000".