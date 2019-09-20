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Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим без сына

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Герцоги Сассекские приглашены на свадьбу близкой подруги Меган.
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим без сына
Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Рим без сына
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Меган Маркл продолжает путешествовать без сына Арчи. Ранее бывшая актриса летала в Нью-Йорк на матч Сирены Уильямс, а теперь герцогиня вместе со своим супругом отправилась в Рим.

Известно, что Меган и Гарри прибыли в Италию на свадьбу дизайнерки Миши Нону. Примечательно, что в другую страну супруги решили путешествовать без малыша Арчи, - он остался дома под присмотром няни.

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В Рим герцоги Сассекские летели в четверг вечером на пассажирском самолете.

Они действительно полетели коммерческим рейсом, поскольку Меган была немного уязвлена критикой по поводу использования ею и Гарри частных самолетов, - говорит источник.

Миша Нону – близкая подруга герцогини Сассекской и недавно они вместе представили капсульную коллекцию для Smart Works. Дружат женщины уже много лет и неоднократно говорилось о том, что именно Миша Нону организовала первую встречу Меган Маркл и принца Гарри.

Ранее свадьбу сыграла бывшая девушка принца Гарри певица Элли Голдинг.

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Теги: Меган Маркл, принц Гарри, свадьба, Миша Нону
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