Актриса Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья

Одноклассники звездного ребенка смеются над ним.

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33-летняя Меган Фокс сейчас прокомментировала желание своего старшего сына носить платья. По словам звезды, ее шестилетний сын Ноа иногда ходит в школу в платьях. Сама Фокс понимает и принимает желание сына самовыражаться, а вот одноклассники мальчика часто критикуют его за выбор нарядов.

Ноа любит одеваться сам, и иногда ему нравится носить платья. Несмотря на то что наша школа довольно либеральная, все равно находятся сверстники, которые говорят ему: “Мальчики не носят платья, мальчики не носят розовое“. Сейчас мы проходим через это, и я пытаюсь научить его быть уверенным в себе, несмотря на то, что говорят другие, - рассказала Меган.

Меган Фокс и ее муж Брайан Остин Грин воспитывают троих сыновей - 6-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 2-летнего Джорни.

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