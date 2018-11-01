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Актриса Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья

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Одноклассники звездного ребенка смеются над ним.
Актриса Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
Актриса Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
Getty Images

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33-летняя Меган Фокс сейчас прокомментировала желание своего старшего сына носить платья. По словам звезды, ее шестилетний сын Ноа иногда ходит в школу в платьях. Сама Фокс понимает и принимает желание сына самовыражаться, а вот одноклассники мальчика часто критикуют его за выбор нарядов. 

Ноа любит одеваться сам, и иногда ему нравится носить платья. Несмотря на то что наша школа довольно либеральная, все равно находятся сверстники, которые говорят ему: “Мальчики не носят платья, мальчики не носят розовое“. Сейчас мы проходим через это, и я пытаюсь научить его быть уверенным в себе, несмотря на то, что говорят другие, - рассказала Меган. 

Меган Фокс и ее муж Брайан Остин Грин воспитывают троих сыновей - 6-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 2-летнего Джорни.

Ранее Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе.

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Теги: Меган Фокс, дети звезд, актриса
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