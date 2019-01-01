Обе команды должны будут приготовить одно и то же блюдо, и каждый участник будет готовить свою его версию .

МастерШеф-9: сразу девять человек окажутся в черных фартуках пресс-служба

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Для 9 сезона “МастерШеф“ на канале СТБ команда придумала более половины новых конкурсов, которые готовят участников к работе на кухне настоящего ресторана.

В “МастерШеф“ все происходит как в "Игре престолов": никто никогда не знает, кто уйдет следующим. Но на наших участников не влияет мистика. Выиграет человек или проиграет - зависит только от его умений. В сегодняшнем конкурсе наши ребята запомнят этот принцип навсегда, - рассказывает Эктор Хименес-Браво.

пресс-служба

На профессиональной кухне шеф-повар не просто управляет своими подчиненными. Он инспектирует их каждую секунду, чтобы не пропустить в зал некачественное блюдо. Шеф-повар ресторана – это знак качества всего заведения, и сегодня команды испытают эту ответственность на себе.

пресс-служба

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Капитанами станут два Руслана, Лучков и Шилин. Готовить они не будут – только инспектировать и руководить. Обе команды должны приготовить одно и то же блюдо за 4 этапа, и каждый участник будет готовить свою версию блюда. Худших участников капитаны будут «увольнять» на каждом этапе. В конце конкурса капитан подаст судьям только одно блюдо – от лучшего участника, но за всю команду. Если блюдо окажется провальным, то черные фартуки наденут все девять человек.

пресс-служба

Какой из Русланов оденет всю свою команду в черные фартуки, а кто приведет к победе, увидим в пятницу 20 сентября в 19:00 на канале СТБ.

пресс-служба

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