Алан Бадоев снял социальный клип и посвятил его девушкам легкого поведения

Режиссер Алан Бадоев снял клип "Луна" для музыканта Леши Свика.

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Лейтмотивом нового видеопортрета “Луна“ украинского режиссера для Леши Свика стала история артиста, основанная на реальных событиях.

“Никогда не знаешь, когда и как ты встретишь человека, с которым тебе будет плевать на многие вещи в этой жизни, ты не будешь следить за моментом взаимности и будешь полностью погружён в этих чувствах, ты будешь отдавать всего себя, лишь бы она чувствовала себя нужной. Искать этот момент бесполезно, оно придёт само, а вот как вы распорядитесь этим случаем - уже в ваших руках. Я свой случай однажды потерял, и поэтому часто говорю одну простую истину: если мы до сих пор не встретили своего человека, есть две причины: либо мы его уже потеряли, либо ещё найдём. И знали бы вы, как я всегда надеюсь на второй случай, но понимаю, что он давно упущен“, - откровенно рассказывает предысторию премьерной видеоработы музыкант.

Леша Свик - "Луна" пресс-служба

Леша Свик - "Луна" пресс-служба

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Создавая эстетику любой картины Бадоев прежде всего опирается на характер и харизму артиста. Это всегда правильная краска, которая помогает создавать точную работу и не повторяться. По словам режиссёра, Лёша и его музыка, которая по своей сути честная, с характером и без шелухи, перенесла Алана в кино большого мастера Алексея Балабанова, что и стало отправной точкой в создании сюжета и выбора изобразительной текстуры. Съемки проходили в Украине и заняли порядка 30 часов.

“В этой истории луной мы называем тех девушек, которых раньше называли ночными мотыльками. Сегодня я вижу целое поколение, которое живет от “папика к папику“. Именно им я посвящаю эту работу... Я хорошо понимаю их и не осуждаю. Так есть, но может быть по-другому“, - комментирует свою новую работу режиссёр.

Леша Свик - "Луна" пресс-служба

Леша Свик - "Луна" пресс-служба

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Результат первого творческого тандема Бадоева и Свика превысил все ожидания поклонников музыканта, о чем свидетельствуют тысячи восторженных отзывов и комментариев пользователей в сети. Сам же исполнитель о работе с украинским режиссёром на своей странице в Instagram пишет следующее:

“О работе с Аланом я мог только мечтать, но судьба свела нас, а я представить не мог, как же чутко он прочувствует мою историю и впишет в клип именно такую ситуацию из моей жизни, за что я ему безумно благодарен... Я искренне надеюсь, что каждый из вас поймёт эту картину по своему, кто-то будет искать луну в небе, а кто-то увидит луну в том самом человеке, который однажды погас для тебя“, - подытожил артист.

Напомним, ранее Алан Бадоев рассказал, сколько зарабатывают его артисты.

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