День рождения Софи Лорен: ТОП-10 лучших фильмов легендарной актрисы

Сегодня легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 85 лет.

Сегодня, 20 сентября, всемирно известная актриса, певица, модель и секс-символ XX века Софи Лорен отмечает юбилей. Легендарной телезвезде исполняется 85 лет.

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Свой путь к славе будущая артистка, настоящее имя которой София Шиколоне, начала с победы на конкурсе красоты в 14 лет. Отметим, что во время участия в очередном конкурсе девушка познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Карло Понти, который был старше её на двадцать два года. Пара поженилась 9 апреля 1966 года.

В кино София впервые появилась в 1950 году в фильме “Голос“. Сначала актриса снималась под псевдонимом София Лацарро, но в 1953 году сменила фамилию на Лорен. Всемирно известной Софи стала после участия в съемках киноленты “Чочара“. За роль в фильме Лорен получила “Оскар“.

Также артистка снялась в нескольких голливудских картинах. Ее первым дебютом в Голливуде стал фильм “Гордость и страсть“, в котором она играла с Кэри Грантом. Кроме того, знаменитая итальянка - одна из немногих иностранных актрис, которая получила звезду на Голливудской Аллее Славы.

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Софи Лорен является обладательницей многих кинопремий. Она лауреат пяти “Золотых глобусов“ и двух “Оскаров“. Также артистка имеет награды самых известных кинофестивалей таких, как Каннский, Венецианский и Берлинский.

Сейчас актриса живет в Женеве, Швейцария, но часто посещает Рим. В честь дня рождения Софи Лорен Ivona подготовила подборку лучших фильмов именинницы.

“Плавучий дом“ (1958)

“Чочара“ (1960)

“Вчера, сегодня, завтра“ (1963)

“Брак по-итальянски“ (1964)

“Графиня из Гонконга“ (1967)

Подсолнухи (1970)

Высокая мода (1994)

“Девять“ (2009)

Ранее мы писали о секретах красоты итальянки Софи Лорен.

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