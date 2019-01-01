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День рождения Софи Лорен: ТОП-10 лучших фильмов легендарной актрисы

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Сегодня легендарной итальянке Софи Лорен исполняется 85 лет.
День рождения Софи Лорен: ТОП-10 лучших фильмов легендарной актрисы
День рождения Софи Лорен: ТОП-10 лучших фильмов легендарной актрисы
Getty Images

Сегодня, 20 сентября, всемирно известная актриса, певица, модель и секс-символ XX века Софи Лорен отмечает юбилей. Легендарной телезвезде исполняется 85 лет.

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Свой путь к славе будущая артистка, настоящее имя которой София Шиколоне, начала с победы на конкурсе красоты в 14 лет. Отметим, что во время участия в очередном конкурсе девушка познакомилась с продюсером и своим будущим мужем Карло Понти, который был старше её на двадцать два года. Пара поженилась 9 апреля 1966 года.

В кино София впервые появилась в 1950 году в фильме “Голос“. Сначала актриса снималась под псевдонимом София Лацарро, но в 1953 году сменила фамилию на Лорен. Всемирно известной Софи стала после участия в съемках киноленты “Чочара“. За роль в фильме Лорен получила “Оскар“.

Также артистка снялась в нескольких голливудских картинах. Ее первым дебютом в Голливуде стал фильм “Гордость и страсть“, в котором она играла с Кэри Грантом. Кроме того, знаменитая итальянка - одна из немногих иностранных актрис, которая получила звезду на Голливудской Аллее Славы.

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Софи Лорен является обладательницей многих кинопремий. Она лауреат пяти “Золотых глобусов“ и двух “Оскаров“. Также артистка имеет награды самых известных кинофестивалей таких, как Каннский, Венецианский и Берлинский.

Сейчас актриса живет в Женеве, Швейцария, но часто посещает Рим. В честь дня рождения Софи Лорен Ivona подготовила подборку лучших фильмов именинницы.  

  • “Плавучий дом“ (1958)

  • “Чочара“ (1960)

  • “Вчера, сегодня, завтра“ (1963)

  • “Брак по-итальянски“ (1964)

  • “Графиня из Гонконга“ (1967)

  • Подсолнухи (1970)

  • Высокая мода (1994)

  • “Девять“ (2009)

Ранее мы писали о секретах красоты итальянки Софи Лорен.

 

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Теги: Софи Лорен
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Источник: Ivonа bigmir)net

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