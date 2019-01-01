Герои новой телепрограммы в прямом эфире смогут узнать ответы, на жизненно важные для них вопросы.

СТБ запускает новый проект "Таємниці ДНК" пресс-служба

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Телеканал СТБ запускает проект, аналогов которому нет на украинском телевидении, – "Таємниці ДНК". Уже этой осенью зрители увидят уникальное ток-шоу, герои которого будут узнавать тайны своей ДНК. Ведущей проекта стала Татьяна Высоцкая, которую зрители хорошо знают по программе "Вікна-новини".

СТБ много лет помогает героям своих ток-шоу и реалити разобраться со сложной ситуацией в их жизни. Но нам давно уже хотелось сделать такой формат, в котором люди, которым надоело жить во лжи и сомнениях, смогут получить ответ на жизненно важные для них вопросы: как доказать свое отцовство, если бывшая жена не указала вас в документах ребенка? как понять, действительно ли родная сестра внезапно объявилась и претендует на наследство? была ли измена и кто преступник, оставивший свой генетический материал на месте преступления? Все это невозможно определить без теста ДНК, точность которого очень высока, а подделать его невозможно, – рассказывает директор департамента управления производством телеканала СТБ Наталья Франчук.

СТБ запускает новый проект "Таємниці ДНК" пресс-служба

Читай также: На "Х-Факторе" споет Олимпийская чемпионка по вольной борьбе В каждом выпуске мы покажем развернутую историю нашего героя и проведем журналистское расследование, которое поможет понять, что руководит человеком и как он жил до прихода в студию. Вместе с Татьяной Высоцкой в каждом выпуске разбирать ситуацию будут 4 профессиональных эксперта: психолог, физиогномист, генетик, юрист или другие узкие специалисты. И лишь в конце программы ведущая вскроет конверт с результатом теста ДНК, который навсегда изменит жизнь героя. Ему придётся услышать правду и научиться с ней жить. В этом смысле "Таємниці ДНК" – судьбоносный проект для наших участников», – комментирует руководитель проекта Юлия Рудникова.

СТБ запускает новый проект "Таємниці ДНК" пресс-служба

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Также в конце выпуска зрители увидят постскриптум, из которого станет известно, как сложилась дальнейшая жизнь героев программы.

За 15 лет работы в новостях я столкнулась с разными историями. Поэтому для меня ценно, что в нашем ток-шоу главное – правдивые истории реальных людей. В процессе работы над проектом мы столкнулись с такими жизненными поворотами, такими драматическими судьбами, которых не найдёшь и в киносценариях. Этот проект о главном, что есть в каждом человеке – его кровь, его зов, род. О секретах, которые хранит наша ДНК, – делится эмоциями ведущая ток-шоу Татьяна Высоцкая.

Руководитель проекта – Юлия Рудникова, главный режиссер – Оксана Яковенчук.

Премьера "Таємниці ДНК" – скоро в эфире телеканала СТБ.

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