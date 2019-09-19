Участница Танцев со звездами стала гостьей "Сніданку з 1+1" - и вспомнила неприятные моменты из детства .

"Толкали и бросали жвачки в волосы": Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе пресс-служба

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Сегодня, 19 сентября, гостей студии "Сніданку з 1+1" стала участница нового сезона проекта "Танців з зірками", актриса театра и кино Виктория Булитко. Сейчас она покоряет сцену и уже завоевала сотни тысяч поклонников, однако в детстве Виктория была жертвой постоянных издевательств сверстников.

Напомним, в третьем эфире "Танців з зірками" Виктория Булитко и ее партнер Дмитрий Дикусар исполнили зажигательный и одновременно драматический танец в стиле хип-хоп, посвященный теме буллинга.

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А свою личную историю о травле школе, звезда откровенно рассказала ведущим и зрителям "Сніданку з 1+1". Виктория вспомнила, что подверглась издевательствам в день, когда пришла на уроки в подаренной мамой модной юбке, которая и стала причиной зависти и агрессии со стороны старших девочек.

В седьмом классе мама подарила мне классную заграничную мини-юбку. Конечно же, я счастливая пришла в ней в школу. На меня обратили внимание старшеклассницы и спросили, считаю ли я себя самой крутой. А я очень смело ответила: "Да!" После этого девочки в прямом смысле вытащили меня из школы, начали толкать в стену, бросать жвачки в волосы и всячески унижать. Эта история закончилась тем, что я все рассказала отцу, и он за меня вступился. Старшеклассниц заставили извиниться, но горький осадок у меня остался, ‒ поделилась звезда.

"Толкали и бросали жвачки в волосы": Виктория Булитко вспомнила о буллинге в школе пресс-служба

Также Виктория Булитко обратилась к подросткам и посоветовала не бояться говорить о случаях буллинга и не молчать, если стали свидетелями издевательств над кем-то.

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Отметим, вчера, 18 сентября, исполнился год онлайн-дневнику "Тільки нікому не кажи". Это первый в Украине сайт, на котором подростки могут откровенно, однако анонимно делиться своими проблемами. Проект дал возможность школьникам быть услышанными и получить ответы на самые острые и важные для них вопросы. За год существования анонимного дневника, подростки оставили более 1300 историй о буллинге в школе, любви, конфликтах с родителями, консультационные видео с психологом и актерами сериала "Школа" собрали более 540 тысяч просмотров, а общее количество пользователей сайта превысило отметку в 100 тысяч.

пресс-служба

Онлайн-дневник "Тільки нікому не кажи" продолжает оставаться площадкой, на которой каждый ребенок может откровенно рассказать о том, что беспокоит, и получить бесплатную консультацию психологов в разделе "Тебе" на сайте и по телефону: 0800500222 со стационарного и 116 111 с мобильного.

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