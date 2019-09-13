Звезда Голливуда впечатлился украинским селом - и попросил похоронить его на Хмельниччине .

"Як умру, то поховайте...": Микки Рурк хочет быть погребенным в Украине - СМИ instagram.com/mickey_rourke

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Пока украинцы ждут того времени, когда позитивные изменения в стране станут настолько явными, что иностранцы захотят переезжать к нам жить - звезда Голливуда эпатажный 67-летний Микки Рурк пожелал остаться в Украине после смерти. Звезда высказал пожелание, чтобы его останки захоронили в селе на Хмельниччине. Об этом пишет “Сегодня“, ссылаясь на личный комментарий актера.

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Так, согласно сообщению журналистов, звезда “Дикой орхидеи“, лауреат “Золотого глобуса“ и номинант на “Оскар“ выбрал местом своего последнего пристанища живописную деревню Загорцы, где, будто бы, живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука. За годы сотрудничества актер подружился с Дмитрием - и с удовольствием слушает истории о родственниках из села, а также смотрит фото.

Я говорил Диме: когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня тоже похоронили там, - цитирует издание Микки Рурка.

Был ли Микки Рурк в Загорцах лично - или выбрал место по фото - журналисты не уточняют.

Что ж, заявление голливудской звезды, безусловно, лестное, но мы желаем актеру нескорого “переезда“ - и долгих плодотворных лет жизни.

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