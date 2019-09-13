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"Як умру, то поховайте...": Микки Рурк хочет быть погребенным в Украине - СМИ

Комментариев: 4
Звезда Голливуда впечатлился украинским селом - и попросил похоронить его на Хмельниччине .

"Як умру, то поховайте...": Микки Рурк хочет быть погребенным в Украине - СМИ
instagram.com/mickey_rourke

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Пока украинцы ждут того времени, когда позитивные изменения в стране станут настолько явными, что иностранцы захотят переезжать к нам жить - звезда Голливуда эпатажный 67-летний Микки Рурк пожелал остаться в Украине после смерти. Звезда высказал пожелание, чтобы его останки захоронили в селе на Хмельниччине. Об этом пишет “Сегодня“, ссылаясь на личный комментарий актера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebration time in Milan 😁

Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

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Так, согласно сообщению журналистов, звезда “Дикой орхидеи“, лауреат “Золотого глобуса“ и номинант на “Оскар“ выбрал местом своего последнего пристанища живописную деревню Загорцы, где, будто бы, живет семья его помощника Дмитрия Корнейчука. За годы сотрудничества актер подружился с Дмитрием - и с удовольствием слушает истории о родственниках из села, а также смотрит фото. 

Я говорил Диме: когда я умру, то не хочу, чтобы меня похоронили здесь. Он показывал, где похоронен его дедушка, и я хочу, чтобы меня тоже похоронили там, - цитирует издание Микки Рурка.

Был ли Микки Рурк в Загорцах лично - или выбрал место по фото - журналисты не уточняют.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getting a big hug from Ivan off to Milan ❤️❤️❤️❤️

Публикация от MICKEY ROURKE (@mickey_rourke_)

Что ж, заявление голливудской звезды, безусловно, лестное, но мы желаем актеру нескорого “переезда“ - и долгих плодотворных лет жизни.

Ранее мы писали, что выяснились шокирующие подробности смерти юной звезды “Облачного атласа“.

 

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Теги: Микки Рурк, завещание, Хмельницкая область, Украина
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.09.2019, 17:33
Оценка:  -1
гость
Нацикам что, они некрофилов переквалифицируются! Бандеры жрут хоть с параши, они фанаты Степки Бандеры, сракой заслужившего в тюрьме кличку "Баба"!
гость  (аноним)  19.09.2019, 17:10
Оценка:  -5
гость
Ни когда мы не будем братьями. ни с бандерами,
ни с другими предателями.
Ни когда вы не будете Европою,
хоть работайте ротом, хоть жопoю....
navigator2    19.09.2019, 17:33
Оценка:  0
navigator2
нічого свого не мають козломорді, навіть вірши і ті переписують під свій ватний стіль
pусский  (аноним)  19.09.2019, 17:01
Оценка:  -5
pусский
Все изгои и задроты прячутся в Незалежной, один Саакашвили чего стоит!
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