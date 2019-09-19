Узнайте, почему Елена Филонова не сторонник этой бьюти-процедуры.

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Визажисты бьют тревогу. Ведь многие девушки ради своей “красоты“ прибегают к различным экспериментам. Наращивают и ламинируют ресницы, увеличивают губы... А в тренде уже много лет остается натуральность!

Ведущая рубрики “Ревизор красоты“ на Новом канале, визажист с 15-летним стажем Елена Филонова говорит, что большинство “модных“ процедур не являются безопасными для здоровья. Девушка нам рассказала о том, чего стоит остерегаться в бьюти-индустрии, и что скрывает “искусственная“ красота.

– Девочки, если хотите подчеркнуть свои брови, сделайте это карандашом, – рекомендует Елена. – Это будет выглядеть аккуратно и красиво. Чтобы эффект был подольше – сделайте окрашивание краской или хной. Но помните, что от хны может быть аллергия, которая проявится покраснением или пощипыванием кожи. Самой опасной процедурой для бровей остается татуаж. Нужно понимать, что это аппаратный метод, при котором машинкой с иголкой создается имитация волосков. Пигмент вводится глубоко под кожу. После такой процедуры может возникнуть отек. Кроме того, что вы повреждаете кожу, результат будет выглядеть неухоженно и неестественно. Красотки, это некрасиво, немодно, да еще и вредно для кожи.

Ведущая "Ревизора красоты" никогда не будет делать ламинирование ресниц пресс-служба

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О длинных и пушистых ресницах мечтает, пожалуй, каждая девушка. Бьюти-мастера предлагают услугу “Наращивание ресниц“. Уверяют, что процедура даст впечатляющий эффект на несколько месяцев.

– Наращивание дает нагрузку на собственные ресницы, – рассказывает ведущая. – Они от этого ломаются и выпадают. Еще есть опасность повреждения оболочки глаз клеем, которым делают наращивание. Он может вызвать покраснение и слезоточивость. Если хотите эффект “бабочки“ на глазах, лучше используйте пучки. Да, их надо будет аккуратно клеить, и порой это долго. Но красиво и безопасно. При этом вы не повредите ваши ресницы. А еще сейчас модна процедура ламинирования ресниц. Никогда не делала и не буду этого делать. У меня внутреннее недоверие к этой процедуре. Как визажист понимаю, что в процессе используются химические вещества, которые могут очень сильно повредить ресницы и привести к их выпадению. Я – за естественную красоту!

7 октября в 19:00 – премьера нового сезона “Ревизор красоты“ на Новом канале.

Ранее мы писали, что Елене Филонова не выходит из дому без макияжа.

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