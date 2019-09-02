19 сентября телезрители увидят, кто покинет шоу четвертым.

"Зважені та щасливі" 9 сезон: Где и когда смотреть онлайн 4 выпуск пресс-служба

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Завтра, 19 сентября в 19.00, на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск самого весомого проекта страны “Зважені та щасливі“. Также его можно посмотреть и на нашем сайте Ivona.

Зрители увидели новые испытание пышнотелых участников, которые постараются сбросить как можно больше килограммов и выиграть главный приз проекта - 400 тыс. грн.

Напомним, что в этом сезоне на место ведущей вернулась тренер Анита Луценко, а звездными тренерами стали Марина Боржемская и Иракли Макацария. В этом году 9 мужчин и 9 женщин борются за новую счастливую жизнь. На данный момент участников осталось 15. В новом, 4 выпуске, зрители увидят новый накал страстей и узнают, почему участница шоу Римма останется без пары.

Напомним, что в третьем выпуске проект покинула 29-летняя Инна Мазура.

Начальный вес Инны – 100 кг. Сейчас ее вес составляет – 74 кг. За четыре месяца Инна Мазура похудела на 26 кг.

Ранее мы писали, как сейчас выглядит эксцентричная участница "Зважених"-9 Екатерина Лукьяшко.

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