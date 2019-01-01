Телеведущий продолжает экспедицию в племена Яномами - что ждет телезрителей в новом выпуске программы "Мир наизнанку".

Комаров поучаствует в первобытных ритуалах и сварит кисель в амазонских джунглях пресс-служба

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Экзотическая рыбалка с Яномами, их необычные ритуалы и реакция индейцев на украинские угощения — смотрите сегодня в программе “Мир наизнанку“.

В новом выпуске программы “Мир наизнанку“, который выйдет в эфире “1+1“ 18 сентября в 22:45, украинские путешественники продолжат показывать особенности жизни амазонского племени Яномами и открывать зрителям их традиции и ритуалы.

пресс-служба

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Индейцы яномами — одни из самых изолированных племен на планете. В диких джунглях Бразилии Дмитрию Комарова удалось найти общину, у которой никогда ранее не бывали журналисты. Это племя численностью в 300 человек живет в амазонских лесах на границе Бразилии и Венесуэлы.

Вся жизнь индейцев яномами пропитана ритуалами и верой в духов. “Мир наизнанку“ станет свидетелей важного ритуального праздника индейцев — массовых поминок, для которых все мужчины, женщины и дети нанесут на себя черную золу и наденут традиционные атрибуты. Во время праздника индейцы расскажут Комарову об истории его происхождения и необычных обрядах. Так, когда в племени кто-то умирает, тело умершего сжигают, а пепел съедают.

пресс-служба

По словам Дмитрия, более 6 веков назад, когда джунгли населяли миллионы индейцев, Яномами были одним из самых воинственных и суровых племен. Войны между индейцами велись постоянно. В основном, за землю и ресурсы. Но даже когда еды хватало вдоволь, набеги на другие племена не прекращались. Поэтому на всех просторах Амазонии и в интернете это племя описывали как дикое и опасное.

пресс-служба

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Но несмотря на все шокирующие современного человека обычаи и существующий стереотип вокруг племени, Дмитрий Комаров впервые покажет другую сторону жизни Яномами.

За сотни лет характер яномами сильно изменился. Если открыть интернет, то этих людей называют опасными и агрессивными. Но я приехал сюда и вижу, что это не соответствует действительности. Они никакие не людоеды, хотя и едят пепел умерших, они не злые, не агрессивные, ни на кого не нападают. Яномами крайне миролюбивые люди. Они искренние, непосредственным и настоящие! — рассказывает Дмитрий.

пресс-служба

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Ведущему удастся подружиться со всеми членами племени, сходить с индейцами на экзотическую рыбалку и показать маленьким детям чудеса современной техники.

В последний день жизни в общине гости из Украины устроят для всего племени настоящий праздник — накроют богатый украинский стол. Яномами впервые в жизни попробуют сало, шпроты, колбасу, черный хлеб, красную икру и кисель.

пресс-служба

Ранее мы писали, что супруга Дмитрия Комарова показала. где будет пропадать ближайший год.

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