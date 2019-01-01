В восьмерку претенденток на место в группе вошли участницы популярного вокального проекта страны "Голос.Дети".

Участницы проекта "Голос.Дети" поборются за место в популярной группе Open Kids пресс-служба

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В эту субботу вышла первая серия реалити-шоу "Хочу в Open Kids". Где восемь конкурсанток приехали в загородный дом, чтобы ближе познакомиться с основным составом популярной группы Open Kids и побороться за место пятой участницы в коллективе. Так как солистка группы Аня Музафарова внезапно заявила о своем уходе.

пресс-служба

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После объявления кастинга на пятую участницу, команда собрала 3000 заявок от желающих стать частью популярного коллектива. Но только восемь лучших смогли пройти в следующий этап отбора. В восьмерку вошли участницы популярного вокального проекта страны "Голос.Дети": Лиза Костякина "Голос.Дети 3", команда Потапа; Вероника Коваленко "Голос.Дети 4", команда MONATIK; Мария-Даниэлла Трахтенберг "Голос.Дети 4", команда Время и Стекло.

пресс-служба

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Уже во второй серии, которая выйдет 21 сентября в 11:00 на YouTube канале Open Kids, девчонки смогут себя проявить по полной в творческом задании от звездного эксперта украинского певца и музыканта – Ивана Дорна.

Первую же серию реалити-шоу можно увидеть перейдя по ссылке.

Ранее мы писали, кто выбыл из проекта "Зважені і щасливі" после третьего испытания.

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