Учила нового папу деньги зарабатывать: Анонс новой серии "Міняю жінку"

Чем удивит новый выпуск популярного шоу на 1+1.

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Сегодня, 17 сентября, в 22:45 зрители канала "1+1" увидят продолжение 14 сезона любимого реалити-шоу миллионов украинцев - "Міняю жінку".

На этот раз в обмене примут участие две очень похожие семьи. Дружеская и любящая семья из Николаева - мама Анастасия - тренер по современной хореографии, занимается домохозяйством, папа Виталий - фрилансер и блогер. У пары есть маленькая дочь Вероника. Мама с папой познакомились в клубе, где Виталий работал диджеем, а Настя пиджейкой. Семья решила принять участие в проекте ради развлечения, чтобы немного пожить в другой семье.

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Вторая семья - папа Павел, который работает водителем такси, мама Дориана, успешная блогер, и их маленькая дочь Каролина живут в Запорожье. Глава семьи - мама. Она хочет, чтобы ее муж наконец взял на себя ответственность за финансовое положение семьи и начал зарабатывать больше денег. Но Павел пока не нашел себя, и работая таксистом, пытается найти свое настоящее призвание. Мама Дориана решила пойти в проект, чтобы папа наконец понял свое предназначение и стал главой семьи.

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В первый же день обмена мама из Николаева решила подшутить над новым папой, чтобы тот думал, что она женщина-вамп, которая кроме ресторанов и клубов ничем больше не интересуется. И шутка была достаточно убедительной. Дориана, в свою очередь, пробовала в новой семье примерить на себя образ актрисы, снимаясь в видеоблоге нового папы, и научиться справляться с обязанностями мамы-домохозяйки, начиная свой день с ранних подъемов. Позже, на изменении правил, Дори все-таки внесла коррективы в новую семью. Девушка решила перевести все обязанности мамы на папу и заставить его устроить ей вечер отдыха.

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