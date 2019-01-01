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Умер актер из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк

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Актер Брайан Терк продолжительное время боролся с раком.
Умер актер Брайан Терк
Умер актер Брайан Терк
twitter.com/realbrianturk

В США умер еще один актер из культового сериала девяностых “Беверли-Хиллз, 90210“ Брайан Терк. Актер ушел из жизни в пятницу, 13 сентября, но об этом стало известно лишь сегодня, сообщает The Sun.

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Артист скончался в возрасте 49 лет.  Как пишет издание, причиной смерти Терка является онкологическое заболевание. Брайан узнал о том, что у него рак более года назад, и долгое время скрывал диагноз от близких.

После того, как о болезни актера стало известно публике, друзья Терка создали специальный фонд Support of the Brian Turk Family, чтобы собрать деньги на лечение. У Терка осталась супруга и восьмилетний сын.

Кроме “Беверли-Хиллз, 90210“, Трек снимался в ролях второго плана в фильмах Американский пирог 2, Парке Юрского периода: Затерянный мир, Крокодил Данди в Лос-Анджелесе. Наиболее он известный за ролью Гэбриеля в сериале “Карнавал“.

Напомним, ранее стало известно, что песня украинца Cape Cod стала саундтреком перезапуска “Беверли Хиллз, 90210“.

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Теги: Брайан Терк, умер, Беверли Хиллз 90210
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Источник: Ivonа bigmir)net

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