"МастерШеф-9": Что известно об участниках кулинарного шоу

Знакомстесь с двадцаткой 9 сезона кулинарного проекта "МастерШеф"!

С 30 августа в эфире телеканала СТБ продолжается 9 сезон «МастерШеф». Спустя несколько недель кастингов и отборов, судьи проекта готовы огласить имена двадцатки нового сезона.

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Знакомимся со счастливчиками, которые попали на проект: кто эти люди, чем увлекаются и как пришли к кулинарии. Один из них точно станет победителем!

Анастасия Погосова

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Место жительства: г. Николаев

Возраст: 41 год

Семья: вдова, мать троих детей

Любимое блюдо: аджапсандал – икра из печеных овощей и гуакамоле

Анастасия очень хотела прийти еще на 1 сезон «МастерШеф», но муж не пустил. Он запрещал ей садиться за руль, выступать на сцене и постоянно находил недочеты в приготовленных ею блюдах. Когда мужа не стало, она начала жить в свое удовольствие и воплощать давние мечты. Женщина выступает со стендапами, поет в ансамбле, много путешествует, пробует новые блюда и знакомится с новыми ингредиентами. Больше всего ей нравится готовить из локальных продуктов и превращать их в простые и красивые блюда. Анастасия хочет показать на своем примере всем женщинам, которым за 40, что можно добиться всего в любом возрасте.

Мария Грицай

Место жительства: г. Киев

Возраст: 19 лет

Семья: не замужем

Любимое блюдо: сырники и мамины фаршированные перцы

Мария мечтает однажды открыть кулинарную студию для «юных леди». Девушка активно ведет свой блог о современном этикете, где рассказывает подписчикам о нормах поведения в публичных местах, дресс-коде и стиле. Длительное время работала в индустрии моды стилистом, визажистом и организовывала фэшн-мероприятия. Поэтому всегда старается выглядеть женственно и элегантно. Кулинарией девушка увлекается еще с детства. Сейчас же Мария выбрала свое кулинарное направление – вегетарианские блюда.

Руслан Шилин

Место жительства: г. Львов

Возраст: 20 лет

Семья: холостяк

Любимое блюдо: салат «Цезарь»

Руслан любит медицину и учится на провизора, но только чтобы родители не расстраивались. Увлечение химией помогает ему лучше разбираться в кулинарном искусстве. Вместе с тем парень еще и управляет семейным ресторанным бизнесом. Себя ассоциирует с гулякой и любит приключения. Руслан ищет девушку, чтобы угомонила его и держала в ежовых рукавицах. Ну, а вообще Руслан – мясная душа, да и в принципе любит покушать.

Наталья Троян

Место жительства: г. Тернополь

Возраст: 43 года

Семья: в разводе, есть двое детей

Наталья женщина с характером. Была трижды замужем, один раз за цыганским бароном. В ее жизни все должно быть правильно и по понятиям. Для нее самое святое – ее дочери, за которых она любому «перегрызет горло». Себя Наталья называет классной, доброй, но зубатой. Женщина активно ведет свой профиль в Instagram и потихоньку «влюбляет в себя мир». Она обожает готовить, а главное – вкусно поесть.

Алена Хмиль

Место жительства: г. Киев

Возраст: 37 лет

Семья: в гражданском браке, детей нет

Любимое блюдо: миньон с тыквенным пюре и ягодным соусом

Алена ассоциирует себя со стихиями воды и огня. Невзирая на всю свою эмоциональность, она ответственно ведет бизнес, связанный с недвижимостью. Главное для Алены — всегда быть в любви, это ее допинг. К каждому из четырех браков она подходила крайне серьезно, но каждый раз что-то не срасталось. Сейчас она абсолютно счастлива со своим гражданским супругом, фитнес-тренером, младшим на 12 лет. Именно он отправил анкету на участие в проекте. Сама Алена начала увлекаться кулинарией благодаря покойному отцу. На «МастерШеф» пришла, чтобы почтить его память, ведь он очень любил это шоу.

Петр Косовский

Место жительства: г. Одесса

Возраст: 21 год

Семья: холостяк

Любимое блюдо: ризотто с морепродуктами

Петр родился в семье потомственных полицейских, поэтому выбор его профессии был предопределен еще в раннем возрасте. Парень успел поработать следователем в одном из самых крупных участков Одессы. Но раскрытие незначительных дел его не впечатляло и он почувствовал необходимость в смене рода деятельности. Петр увидел набор на кулинарные курсы в Киеве и осознал, что это именно то дело, которому хочет посвятить всю свою жизнь. Он поклонник паназиатской кухни и любит очень острые блюда, даже может съесть целиком перец чили. «МастерШеф» для парня — уникальная возможность получить опыт и новые знания, чтобы в итоге стать профессиональным поваром.

Руслан Лучков

Место жительства: г. Херсон

Возраст: 31 год

Семья: холостяк

Любимое блюдо: борщ, штрудель, судак в беконе

Руслан работает актером травести-шоу уже 11 лет. Его сценическое имя – Лолита Амбер, что означает «янтарная» и сочетается с его образом. Руслан признается, что как только он переодевается, костюм и макияж сразу влияют на его характер, и с обычного херсонского парня он превращается в сексуальную и женственную Лолиту. Но актерская деятельность не приносит желаемых гонораров. Большую часть зарплаты тратит на камни, перья, ткань и другие атрибуты для своих образов. Поэтому Руслан дополнительно работает официантом. Работа в ресторане очень его привлекает, поэтому он мечтает стать поваром. Часто готовит дома и любит экспериментировать со вкусами. «МастерШеф» — шанс воплотить мечту Руслана в реальность.

Юлия Акименко

Место жительства: г. Киев

Возраст: 25 лет

Семья: не замужем

Любимое блюдо: салат с креветками и авокадо, тартар из говядины

Юля родом из Ялты, где училась на учителя украинского языка. Сидя на парах в университете, смотрела видео про еду от скуки. В итоге девушка стала Insta-блогером. В своем блоге @sexy___kitchen она в соблазнительных нарядах делится различными рецептами. Ее цель – стать супершефом со своими видеорецептами. Фирменное блюдо, по убеждению девушки, – борщ. Надеется, что на «МастерШеф» она не только научится новому, но и станет более дисциплинированной. Думает, что на проекте может найти свою любовь. Вторая цель – завести на кухне проекта новых друзей.

Назар Виткович

Место жительства: г. Львов

Возраст: 22 года

Семья: есть девушка

Любимое блюдо: ребрышки в медовом соусе

Назар 4 года жил в Лондоне и работал на кухне ресторана Гордона Рамзи. Обучался всему с нуля. Позже парень захотел открыть свой ресторан и вернулся в родной город. Вложил туда все свои накопленные деньги. Но ресторан просуществовал всего пару месяцев и закрылся из-за конкуренции. Сейчас же работает переводчиком и обучает детей английскому. Но парень живет кулинарной мечтой – ездить с фудтраками по миру. На «МастерШеф» пришел, чтобы подтянуть свои кулинарные знания и показать себя. Для парня это очень важно, ведь он хочет, чтобы его заметили и признали. Конечная цель – стать профессионалом.

Артем Янковой

Место жительства: г. Ольборг, Дания

Возраст: 32 года

Семья: женат

Артем живет в Дании уже 9 лет, но сам из Украины. Работает в компании, которая выращивает и экспортирует свинину в Европу. Какое-то время жил один, поэтому учился готовить. На данный момент готовит много блюд, особенно ему нравится работать с рыбой. Чувствует в себе потенциал и хочет реализовывать себя в сфере кулинарии. Его желание участвовать в «МастерШеф» поддерживает жена. С помощью шоу Артем хочет достичь своей цели – вернуться в Украину и развиваться в кулинарии на родной земле.

Лилия Сорокина

Место жительства: г. Каменец-Подольский

Возраст: 28 лет

Семья: не замужем

Лиля обычная девушка из небольшого города. По образованию она парикмахер, но с работой как-то не складывалось. Готова была работать официантом, поваром, кем угодно, но никуда не брали. Поэтому пришлось организовывать праздники «под ключ». Девушка устала от жизни в маленьком городе, хочет развиваться как личность и кулинар. Анкету на участие в «МастерШеф» тайком заполнили ее подруги. Для девушки проект – шанс начать новую жизнь.

Киеу Тхук Ань (Аннушка)

Место жительства: г. Харьков

Возраст: 23 года

Семья: не замужем

Любимое блюдо: украинский борщ и вьетнамский бун ча (bun cha).

Тхук Ань было шесть лет, когда ее семья переехала из Вьетнама в Украину. Здесь девушку называют Аннушкой из-за созвучности последнего слога имени с украинским языком. На данный момент Аннушка работает фуд-фотографом, занимается наполнением контента в Instagram для различных гастрономических заведений Харькова. Аннушка является поклонницей течения «мукбанг» (форма видеоблогинга с трансляцией приема пищи).

Одним из серьезных увлечений в жизни девушки является кулинария. Сам процесс приготовления пищи приносит ей невероятное удовольствие. Именно поэтому девушка решилась прийти на «МастерШеф» со стойким желанием кардинально изменить свою жизнь и реализовать весь свой потенциал в этой сфере.

Дмитрий Ламза

Место жительства: г. Киев

Возраст: 26 лет

Семья: холостяк

Любимое блюдо: жюльен

Дмитрий – самый молодой директор школы в Украине. Парню безумно нравится учить и нести что-то новое в этот мир. Хоть его день забит делами, Дмитрий всегда находит время поднять настроение своим коллегам воодушевляющими стихами в Вайбере. Его главная цель и мечта на данный момент – изменить питание в школьных столовых из-за большого количества детей с лишним весом у него в школе. Он считает, что питание должно быть сбалансированное и низкокалорийное.

Юлия Клименко

Место жительства: г. Киев

Возраст: 23 года

Семья: есть парень

Юля – потомственная травница и инструктор йоги. Дар травницы девушка открыла совершенно случайно. Однажды просто начала собирать травы; потом нашла старинные дневники покойной бабушки с магическими записями. Наперекор родительскому скептицизму Юля выбрала свой путь и теперь делает на заказ травяные сборы специально под энергетику человека. В кулинарии травница любит эксперименты. Особенно ей нравится придавать разным вегетарианским блюдам вкусы мяса и рыбы. Также она увлекается и тайской кухней. А вообще Юля убеждена, что еда и травы – это лекарство! «МастерШеф» поможет ей заявить о себе и донести свой позитивный месседж миру.

Андрей Боденко

Место жительства: г. Киев

Возраст: 27 лет

Семья: холостяк

5 лет назад Андрей переехал из родного Харькова в Киев. Из-за детской мечты защищать людей он выучился на юриста и со временем открыл свою юридическую фирму. Помогал клиентам погашать банковские кредиты. Собственное дело приносило приличный доход, но юриспруденция его больше не привлекала. В этом году парень закрыл фирму и теперь он в активном поиске более творческой работы. Андрей убежден, что кулинария – то, что ему нужно, и он готов тратить любые деньги на стажировки и обучение, чтобы достичь своей цели.

Владимир Лялин

Место жительства: г. Киев

Возраст: 23 года

Семья: холостяк

Любимое блюдо: тушеная капуста с мясом и грибной крем-суп

Владимир – харизматичная и очень творческая личность, которая мечтает стать кулинарным блогером. Парень сочиняет песни о чем угодно, кроме любви. Преимущественно все его тексты о еде, тараканах и странных людях. Длительное время работал официантом в Дубае, но из-за несправедливо распределенных чаевых уволился и вернулся в Украину. Сейчас Владимир работает официантом в одном из заведений Киева. Кулинарией парень увлекается уже давно, обожает миксовать разные вкусы. Если станет победителем «МастерШеф»-9, то хотел бы потратить денежный выигрыш на кругосветное путешествие, чтобы изучить всевозможные экзотические блюда.

Александра Ефименко

Место жительства: Херсонская обл., пгт Новотроицк

Возраст: 23 года

Семья: замужем

Любимое блюдо: чизкейк

Александра – настоящий фанат «МастерШеф». Девушка уже по нескольку раз пересмотрела все сезоны. Иногда она может подсмотреть рецепты из выпуска любимого шоу, сходить за продуктами и пробовать готовить такие же блюда. На свой любимый проект девушка отправила анкету, как говорится, «на фарт». До последнего не верила, что ее позовут, а когда раздался звонок, была вне себя от счастья.

Готовила Александра с детства, но после женитьбы в 19 лет готовка стала для нее как супружеский долг. С появлением ребенка девушка все чаще начала готовить разные вкусности для малыша. Со временем это переросло в страсть и большую мечту – открыть собственную кондитерскую. Девушка готова днями напролет учиться и очень надеется, что именно благодаря «МастерШеф» она еще на шаг приблизится к мечте.

Элеонора Зубенко

Место жительства: г. Пологи

Возраст: 24 года

Семья: замужем

Любимое блюдо: соте из морепродуктов

Элеонора – простая девушка из маленького городка. Кулинарией увлекается уже очень давно, но после замужества простой супружеский долг стал для нее чем-то особенным. Эля каждый день готовит для мужа новые блюда, ведь кушать два дня подряд одно и то же он отказывается. Не представляет и дня без мяса и всегда старается удивлять любимого мужчину. Участие в «МастерШеф» для Элеоноры настоящее событие и уникальная возможность научиться чему-то новому и развивать свой кулинарный талант.

Мария Кобзева

Место жительства: г. Канев

Возраст: 27 лет

Семья: не замужем

Любимое блюдо: том-ям

Мария – стюардесса, которая любит открывать в себе новые таланты. Так девушка открыла для себя экстремальные виды спорта и литературное творчество. Любовь к кулинарии у Маши появилась еще с раннего детства. Бабушкин борщ и пирожки очень любил ее дедушка. И она решила, что будет готовить для него не хуже. Она становилась рядом с маленькой кастрюлькой и нарезала продукты своим личным ножиком. Спустя время кулинария не перестала интересовать Машу, и девушка решила испытать свои силы на «МастерШеф».

Сергей Денисов

Место жительства: г. Донецк

Возраст: 26 лет

Семья: холостяк

Любимое блюдо: харчо и хачапури

Сергей родом из Батуми, но считает Украину своей родиной. Парень работал менеджером в ресторане, был частным предпринимателем, но сердце всегда тянуло к кулинарии. «МастерШеф» для Сергея стал настоящей авантюрой. Перед ним был тяжелый выбор – новое прибыльное дело или же пойти на кастинг и потерять все. Сергей всегда мечтал о возможности попасть на обучение в кулинарную школу Le Cordon Bleu. Парень готов усердно работать и удивлять вкусными шедеврами ради победы и возможности воплотить желаемое в реальность.

Напомним, что первый выездной конкурс “МастерШефа-9“ оказался по угрозой срыва.

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