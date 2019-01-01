Бюстгальтеры на люстре и фрукты во рту: Вышел новый выпуск шоу "Хто зверху?"

Сергей Притула и Леся Никитюк показали участникам класс в веселых конкурсах.

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В новом выпуске проекта Нового канала "Хто зверху?" в женской команде играли актриса Анна Гресь, хореограф Илона Гвоздева и певица Анна Завальская. Против них за победу боролись шоумен Игорь Ласточкин, ведущий Александр Скичко и Мистер Украина 2014 Богдан Юсипчук. И, конечно же, их капитан Сергей Притула.

Игра получилась довольно пикантной. В одном из конкурсов девушки во главе с Лесей Никитюк всеми возможными способами пытались снять бюстгальтеры с большой люстры, которую специально для конкурса установили на съемочной площадке. В ход пошел даже веник! А еще – селфи-палка.

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Кто бы мог подумать, но мужчинам тоже пришлось повозиться с женским бельем. Для этого конкурса на площадку пригласили украинскую группу KADNAY. Задачей участников мужской команды было забросить как можно больше бюстгальтеров на гриф гитары солиста.

В финале выпуска звезды на несколько минут стали фермерами. Их задачей было перенести фрукты из больших бочек с водой в тазики, стоявшие на противоположной стороне площадки. И сделать это ребятам нужно было без помощи рук!

Ранее мы писали, что Леся Никитюк покорила Сеть фото в откровенном купальнике.

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