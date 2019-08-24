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Жена Дмитрия Комарова рассказала, как переживает разлуку с любимым

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Командировки ведущего обычно длятся полгода.
Александра Кучеренко рассказала, как переживает разлуку с Комаровым
Александра Кучеренко рассказала, как переживает разлуку с Комаровым
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Модель Александра Кучеренко рассказала, как переживает длительные командировки своего мужа - Дмитрия Комарова. По мнению "Мисс Украина 2016", отношения на расстоянии не способствуют укреплению брака.

Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий комаров в очередной раз отправился в путешествие, которое займет полгода. Но в этот раз журналисту, который в этом году стал мужем, пришлось поделить поездку на несколько периодов.

Дима только уехал в командировку, поэтому я еще не сильно успела соскучиться. Обычно поездки Димы продолжаются где-то в целом пол года. Но в этот раз он решил поделить командировку на несколько периодов, чтобы у нас было время чаще видеться. Первая его поездка продлится два месяца, - рассказала Александра Кучеренко в интервью для "Светской жизни".

Кроме того ведущая программы "Звездный спорт" сообщила, что и сама будет ездить к мужу на несколько дней.

Мы так думаем, что я приеду его навестить на нейтральной территории дня на три, - призналась Саша.

Ранее мы писали, что Дмитрий Комаров стал первым в мире журналистом, который попал к племени Яномами.

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
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