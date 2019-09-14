Мила Кунис и Эштон Кутчер посетили Украину: фото

Голливудские звезды встретились в Киеве с Владимиром Зеленским.

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Мила Кунис и Эштон Кутчер стали гостями форума Ялтинская евпопейская стратегия (YES) в Киеве. Голливудские звезды пообщались с гостями ивента и встретились с президентом Зеленским. Об этом глава государства сообщил на своих страницах в социальных сетях.

Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Эштаном Кутчером. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее, особенно учитывая то, что наша страна сделала первый весомый шаг к внедрению системы rebates, - написал Владимир Зеленский.

Гостьей YES в минувшую субботу также стала звезда сериала “Карточный домик“ Робин Райт.

Отметим, что Мила Кунис родилась в Черновцах. На форуме она призналась, что еще ни разу не бывала в Киеве, хотя на родину иногда приезжает.

Меня не было в Украине более 28 лет. В прошлом году я побывала в Черновцах. А в Киеве никогда не была – здесь очень хорошо, - сказала Кунис.

Напомним, что ранее Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видео о своем разводе.