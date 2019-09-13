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Партнерша Владимира Остапчука по "Танцям з зірками" получила травму

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Илона Гвоздева получила травму перед четвертым эфиром танцевального шоу.
Партнерша Владимира Остапчука по "Танцям з зірками" получила травму
Партнерша Владимира Остапчука по "Танцям з зірками" получила травму
instagram.com/tanci1plus1

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Участник телешоу “Танці з зірками“ Владимир Остапчук сообщил о травме своей партнерши Илоны Гвоздевой на репетиции перед четвертым выпуском шоу. Инцидент произошел в пятницу, 13 сентября.

На странице телеведущего Владимира Остапчука в Instagram появилось видео, на котором видно, как хореограф лежит на полу, закрыв лицо руками. 

У нас первая травма. Я неудачно подставил ногу и Илона подвернула свою в бедре. Ходить может, но говорит, что боль ужасная. Через 2 дня эфир и завтра к врачу...А в остальном все хорошо. Пожелайте Илоне Гвоздевой скорейшего выздоровления, - написал в блоге участник “Танців з зірками 2019“.

Напомним, что четвертый прямой эфир нового сезона проекта “Танці з зірками“ состоится на телеканале “1+1“ уже в это воскресенье, 15 сентября. Новый выпуск шоу пройдет под темой “Вечер любви“.

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Теги: Владимир Остапчук, Илона Гвоздева, Танці з зірками
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