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Анна Седокова презентовала новую песню Vibe

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Певица рассказала, что такое настоящая любовь.
Анна Седокова презентовала новую песню Vibe
Анна Седокова презентовала новую песню Vibe
instagram.com/annasedokova/

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Анна Седокова, которая недавно пожаловалась на провалы в памяти, представила новую песню. Композиция о настоящей любви получила название "Vibe".

Новый хит от Седоковой появился в сети в пятницу, 13 сентября.

Отпустить того, кто больше не хочет быть с тобой, это означает любить его больше, чем себя, - рассказывает о композиции Анна.

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Лирик-видео на песню "Vibe", написанную в соавторстве с Аркадием Аксандровым, было опубликовано на официальном канале Анны Седоковой в Youtube.

"Каждый, кто безответно любил, найдёт отклик в этой песне. А Анна, как настоящий друг, кладёт свои руки тебе на плечи и говорит, чтобы ты берёг своё сердце и не отдавал его тому, кто этого недостоин", - говорится в аннотации к песне.

Слушайте новую песню Анны Седоковой - Vibe онлайн:

Накануне Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили откровенный клип.

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Теги: Анна Седокова, песня, Vibe
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