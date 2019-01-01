Педан приготовит блюдо-"трансформер": Когда и где смотреть "Їмо за 100"
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Уже завтра в 10 утра телезрители “1+1“ будут готовить тыквенный крем-суп вместе с ведущим “Їмо за 100“ Алексеем Душкой и звездным гостем – телеведущим Александром Педаном.
Александр Педан придет в гости не один, а вместе со своей дочкой Валерией. Они приготовят ароматный тыквенный крем-суп. Это настоящее блюдо-трансформер, ведь основа одна, а блюда три: суп с курицей; с томатами; и с сыром. И раскроют телезрителям еще один секрет: как приготовить это блюдо так, чтобы его с удовольствием кушали даже детки.
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Напомним, что в “Їмо за 100“, которое выходит каждую субботу в 10:00 на “1+1“, ведущий вместе со звездными гостями готовят блюда для всей семьи всего за 100 гривен, а на их приготовление потребуется всего 15-20 минут. В этом сезоне, как обещает фуд-эксперт, блюда будут еще проще и еще вкуснее. Традиционно гостями кухни Алексея станут украинские звезды, которые поделятся своими секретами, традициями и курьезными случаями из жизни.
В ближайших выпусках героями программы ведущая “Сніданку з 1+1“ Неля Шовкопляс, а также певица Светлана Тарабарова.
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