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Педан приготовит блюдо-"трансформер": Когда и где смотреть "Їмо за 100"

Спецтема: ТВ и телешоу
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В студии кулинарного шоу популярный телеведущий раскроет свои кулинарные таланты, приготовив осенний тыквенный суп.

"Їмо за 100": Алексей Душка и Александр Педан приготовят осенний тыквенный суп
пресс-служба

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Уже завтра в 10 утра телезрители “1+1“ будут готовить тыквенный крем-суп вместе с ведущим “Їмо за 100“ Алексеем Душкой и звездным гостем – телеведущим Александром Педаном.

Александр Педан придет в гости не один, а вместе со своей дочкой Валерией. Они  приготовят ароматный тыквенный крем-суп. Это настоящее блюдо-трансформер, ведь основа одна, а блюда три: суп с курицей; с томатами; и с сыром. И раскроют телезрителям еще один секрет: как приготовить это блюдо так, чтобы его с удовольствием кушали даже детки.

пресс-служба

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Напомним, что в “Їмо за 100“, которое выходит каждую субботу в 10:00 на “1+1“, ведущий вместе со звездными гостями готовят блюда для всей семьи всего за 100 гривен, а на их приготовление потребуется всего 15-20 минут. В этом сезоне, как обещает фуд-эксперт, блюда будут еще проще и еще вкуснее. Традиционно гостями кухни Алексея станут украинские звезды, которые поделятся своими секретами, традициями и курьезными случаями из жизни.

В ближайших выпусках героями программы ведущая “Сніданку з 1+1“ Неля Шовкопляс, а также певица Светлана Тарабарова.

Ранее мы писали, чем удивит новый сезон “Реальной мистики“.

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Теги: кулинарное шое, Неля Шовкопляс, Александр Педан
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Источник: ivona.bigmir.net

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